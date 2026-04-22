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STRANIERI STORNARA Nomina commissione per gara SAI minori stranieri a Stornara: appalto da oltre 849mila euro

La Provincia di Foggia nomina la commissione giudicatrice per la gara relativa ai servizi SAI per minori stranieri non accompagnati. Un solo operatore ammesso alla fase successiva

Nomina commissione per gara SAI minori stranieri a Stornara: appalto da oltre 849mila euro

Richiedenti asilo - Fonte Immagine: aiccre.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

La Provincia di Foggia accelera sull’affidamento dei servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati nel Comune di Stornara. Con determinazione dirigenziale del 21 aprile 2026 è stata infatti nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte nell’ambito della gara pubblica per la gestione dei servizi SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

L’appalto, del valore stimato di 849.610 euro oltre IVA, riguarda l’organizzazione e gestione di servizi fondamentali per i minori stranieri non accompagnati, una delle categorie più delicate nell’ambito delle politiche sociali e migratorie.

La procedura, attivata tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia, è stata indetta con modalità aperta ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.

Dalla fase preliminare emerge un dato significativo: alla gara ha partecipato un solo operatore economico, ammesso alle fasi successive dopo la verifica della documentazione amministrativa.

La commissione giudicatrice sarà presieduta dall’architetto Carmine Biase, affiancato dall’ingegner Anna Della Brenda Milito e dalla dottoressa Grazia Pepe, tutti professionisti iscritti all’albo dei commissari della Provincia di Foggia e selezionati secondo criteri di competenza e rotazione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche territoriali di accoglienza e integrazione, con particolare attenzione alla gestione dei minori stranieri non accompagnati, destinatari di interventi specifici e strutturati. Il prossimo passo sarà la valutazione tecnica ed economica dell’offerta presentata, passaggio decisivo per l’aggiudicazione definitiva del servizio.

A cura di Giovanna Tambo.

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