La Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale di Bari, attraverso la Sezione Operativa Navale di Otranto, ha concluso una complessa attività investigativa nell’ambito del controllo della spesa pubblica e delle entrate degli enti locali, portando alla luce un presunto sistema di frode legato all’assegnazione dei posti barca nel porto di Otranto.

L’indagine ha riguardato il bando pubblico per l’assegnazione degli ormeggi per imbarcazioni da diporto e natanti, nel quale sarebbero emerse numerose irregolarità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, diversi partecipanti avrebbero dichiarato false residenze e sedi operative societarie fittizie nel territorio comunale, con l’obiettivo di ottenere punteggi più elevati e scalare le graduatorie.

Nel complesso sono state analizzate oltre 250 posizioni e individuate più di 50 anomalie, tutte riconducibili a dichiarazioni non veritiere utilizzate per ottenere vantaggi nell’assegnazione degli ormeggi, riservati con priorità a residenti e imprese locali.

L’attività ha inoltre riguardato le richieste di agevolazioni legate alla Legge 104/92, dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità: in alcuni casi i richiedenti sarebbero risultati in possesso della sola certificazione di invalidità civile e non dei requisiti specifici previsti dal bando.

Le verifiche hanno avuto anche importanti conseguenze sul piano fiscale. L’accertamento delle false residenze ha comportato la decadenza delle agevolazioni sull’IMU per la prima casa, con un conseguente recupero per il Comune stimato in circa 80.000 euro, oltre a interessi e sanzioni.

Sono stati quindi segnalati all’Autorità Giudiziaria 53 soggetti per falsità ideologica in atto pubblico, mentre alcuni rispondono anche di truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Le posizioni sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce.

La Guardia di Finanza ha sottolineato il ruolo strategico della componente aeronavale nel monitoraggio di coste, porti e traffici commerciali, finalizzato alla tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e degli enti locali.

Resta fermo che, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone coinvolte sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.