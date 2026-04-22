Il Tribunale di Napoli, VII sezione penale in composizione collegiale, ha assolto con formula piena A.P., ufficiale della Polizia Locale originario del Foggiano ma in servizio all’epoca dei fatti nel capoluogo partenopeo. L’imputato era difeso dall’avvocato Antonio Maria La Scala, del Foro di Bari.

L’accusa contestava al funzionario di aver omesso, in qualità di ufficiale coordinatore di turno dell’Unità Operativa Chiaia, il coordinamento delle indagini relative a un presunto arresto in flagranza effettuato da alcuni agenti, nonché la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria.

I fatti risalgono all’estate del 2022, quando una pattuglia della Polizia Locale fermò un uomo intento a movimentare materiale ferroso all’interno di un albergo in disuso. Gli agenti, sebbene appartenenti stabilmente all’U.O. Chiaia, erano temporaneamente distaccati presso la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.). Durante l’operazione si avvicendarono diversi responsabili di turno, fino alla conclusione delle attività.

Il soggetto fermato fu condotto prima presso gli uffici investigativi della Polizia Locale e successivamente al comando centrale. Tuttavia, su disposizione del pubblico ministero, venne immediatamente liberato, non sussistendo i presupposti per procedere all’arresto in flagranza. Di conseguenza, non fu redatto alcun verbale di arresto.

Al termine del servizio, un maresciallo contattò A.P. chiedendogli di occuparsi della trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria. L’ufficiale, però, evidenziò che le operazioni erano state integralmente svolte da personale in servizio presso la centrale operativa e che lui non aveva preso parte ad alcuna fase dell’intervento. Inoltre, richiamò la normativa vigente (art. 120 disp. att. c.p.p.), sottolineando come, in assenza di un effettivo arresto e alla luce della liberazione immediata disposta dal PM, non vi fosse alcun obbligo di redazione o trasmissione degli atti nei suoi confronti.

Il Tribunale ha accolto integralmente la tesi difensiva, stabilendo che “il fatto non sussiste”. I giudici hanno escluso sia la configurabilità dell’obbligo previsto dalla norma richiamata, sia qualsiasi responsabilità dell’imputato, che non aveva preso parte alle operazioni e al quale non poteva essere richiesto di sottoscrivere atti relativi a un’attività da lui non svolta.

La vicenda giudiziaria si conclude così dopo quattro anni, nel frattempo coincisi con il pensionamento dell’ufficiale.

«Si tratta di un’assoluzione con la formula più ampia – ha commentato l’avvocato Antonio La Scala – ma resta l’amarezza per aver dovuto affrontare un lungo processo penale proprio nell’ultima fase della carriera. Una vittoria solo a metà sul piano umano».