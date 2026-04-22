Nel comparto del pomodoro da industria si registra una nuova fase di tensione tra produttori e parte industriale, con il Centro-Sud ancora senza un accordo sul prezzo di riferimento, a differenza del Nord dove già a marzo è stato fissato a 137 euro a tonnellata. In Puglia, dove sono in corso da una settimana le operazioni di trapianto, la mancata intesa sta creando forte incertezza lungo tutta la filiera.

La situazione pesa in particolare sulla provincia di Foggia, che rappresenta circa il 90% della produzione regionale e il 35% di quella nazionale, ma coinvolge anche le aree di Brindisi, Taranto, Lecce e Bat, dove si registrano superfici coltivate significative.

A sottolineare le criticità è Rino Mercuri, presidente di CIA Capitanata, che parla di una fase di stallo preoccupante: “È una situazione di stallo che aumenta le incertezze e le difficoltà del settore”. Mercuri evidenzia come, senza un prezzo definito, gli agricoltori non possano programmare le attività: i costi di produzione risultano in forte crescita, tra riduzione delle disponibilità idriche da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, aumento dei concimi azotati e incremento dei costi del carburante.

Dopo un 2025 segnato dalla siccità e dal calo della produzione, che aveva ridotto la redditività e generato tensioni con l’industria, lo scorso anno si era arrivati a un accordo sui prezzi, fissati a circa 147,5 euro a tonnellata per il pomodoro tondo e 155 euro per il lungo. Tuttavia, per la nuova stagione, le proposte industriali sembrerebbero orientate al ribasso, seguendo il modello del Nord.

Sul tema interviene anche Gennaro Sicolo, presidente di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, che richiama la necessità di un’intesa rapida e sostenibile: “Sul pomodoro da industria, al Centro Sud occorre superare questa fase di stallo nelle trattative e trovare quanto prima un accordo sul valore che la parte industriale deve riconoscere ai produttori”. Sicolo sottolinea come il prezzo debba garantire una giusta redditività, tenendo conto dei maggiori costi strutturali del Sud, certificati anche da studi del CREA.

Tra le principali differenze tra Nord e Sud emergono costi più elevati per manodopera, macchinari, sementi, agrofarmaci e risorse idriche, con incrementi che in alcuni casi superano anche il 50-70% rispetto alle aree settentrionali. In particolare, il costo dell’acqua risulta superiore fino al 71%, mentre sementi e agrofarmaci registrano aumenti rispettivamente del 48% e del 59%.

Secondo le organizzazioni agricole, senza un accordo immediato il rischio è quello di compromettere la programmazione della nuova campagna produttiva, già esposta a eventi climatici estremi e difficoltà nel reperimento della manodopera, rendendo ancora più fragile un settore strategico per l’agroalimentare italiano.