Prosegue l’iter per la messa in sicurezza del ponte di Rivoli sul torrente Carapelle, infrastruttura strategica lungo la strada provinciale 141 “delle Saline”. Con determinazione del 22 aprile 2026, la Provincia di Foggia ha disposto l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione dello studio di compatibilità idrologica e idraulica, passaggio indispensabile per il proseguimento dell’intervento.

Il progetto rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale finanziato a livello ministeriale, con un quadro economico che nel tempo è cresciuto fino a superare i 6,6 milioni di euro, prevedendo anche la demolizione e ricostruzione del ponte.

La necessità di nuovi studi nasce dalle osservazioni dell’Autorità di Bacino, che ha richiesto una verifica approfondita degli effetti dell’opera sul regime idraulico dell’area. Senza tale documentazione, infatti, il parere non potrebbe essere rilasciato positivamente, con il rischio di bloccare l’intero intervento.

Per accelerare i tempi, l’Ente ha scelto la procedura dell’affidamento diretto, consentita dalla normativa per importi inferiori a 140mila euro. L’incarico, del valore di circa 55mila euro, è stato affidato tramite piattaforma telematica a uno studio tecnico specializzato.

L’opera è considerata strategica non solo per la viabilità ma anche per la sicurezza idrogeologica del territorio, in un’area storicamente esposta a criticità legate al torrente Carapelle. Il completamento dello studio rappresenta ora un passaggio chiave per sbloccare definitivamente l’intervento e avviare i lavori.

A cura di Michele Solatia.