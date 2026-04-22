Preservativi più cari a causa della guerra in Iran, Karex: “Prezzi fino al +30% per la carenza di materie prime”

Il conflitto in Iran rischia di incidere anche sul costo dei preservativi, con aumenti che potrebbero arrivare fino al 30%. A lanciare l’allarme è Karex, il più grande produttore mondiale di condom, che ha annunciato rincari legati alle difficoltà nelle catene di approvvigionamento globali.

A spiegare la situazione è l’amministratore delegato Goh Miah Kiat, secondo cui i costi di produzione sono cresciuti sensibilmente dall’inizio della guerra. L’azienda malese, che produce oltre cinque miliardi di preservativi all’anno per marchi internazionali e sistemi sanitari pubblici, sta risentendo del blocco dello stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito di petrolio e derivati.

Il fermo delle rotte commerciali ha infatti compromesso la disponibilità di materiali fondamentali derivati dal petrolio, come l’ammoniaca per la conservazione del lattice e i lubrificanti a base di silicone. Una situazione che si riflette direttamente sui prezzi finali per i consumatori.

Parallelamente, si registra anche un aumento della domanda, cresciuta di circa il 30% nel corso dell’anno. “Nei periodi difficili, la necessità di usare il preservativo è ancora maggiore perché si è incerti sul proprio futuro, sul fatto di avere ancora un lavoro l’anno prossimo”, ha dichiarato Goh, aggiungendo: “Se avete un bambino adesso, avrete una bocca in più da sfamare”.

L’aumento dei prezzi dei preservativi rappresenta un ulteriore effetto indiretto del conflitto, che sta già influenzando i mercati energetici globali e, di conseguenza, il costo di numerosi beni di consumo.

Lo riporta tg24.sky.it.