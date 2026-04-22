MANFREDONIA — Una sconfitta politica figlia della divisione, dell’assenza di strategia e dei personalismi. È questo, in sintesi, il giudizio espresso dal consigliere comunale Giuseppe Marasco all’indomani delle elezioni provinciali, che hanno lasciato Manfredonia senza alcun rappresentante eletto a Palazzo Dogana.

In una nota diffusa il 22 aprile, Marasco parla apertamente di occasione mancata e attribuisce il risultato all’incapacità del Consiglio comunale di fare sintesi nell’interesse della città. Nonostante la presenza di cinque consiglieri comunali candidati, distribuiti in liste diverse, Manfredonia non è riuscita a conquistare alcun seggio. L’unico dato parzialmente positivo, osserva, è il piazzamento di Gianpio Ognissanti, primo dei non eletti. Un risultato che, però, secondo il consigliere, “sa di beffa” e conferma lo spreco di una possibilità concreta.

Per Marasco, la strada da seguire sarebbe stata un’altra: concentrare i voti su due soli candidati, uno per l’area progressista e uno per il centrodestra, così da massimizzare le chance di elezione e garantire alla città una presenza nel Consiglio provinciale. Una sintesi che, a suo dire, altri territori sono riusciti a costruire, mentre Manfredonia ha scelto la frammentazione.

Il consigliere non usa mezzi termini e parla di “miopia politica”, accusando il quadro locale di aver privilegiato appartenenze, liste e ambizioni individuali rispetto alla difesa del territorio. “Prima di tutto viene Manfredonia”, è il senso del ragionamento contenuto nella dichiarazione, in cui Marasco rivendica di aver sostenuto chi, al di là degli schieramenti, aveva più possibilità di essere eletto.

Nel suo intervento, il consigliere prende atto anche del risultato generale emerso dalle urne, con il centrosinistra che mantiene la maggioranza in Consiglio provinciale e con la lista “La Provincia Sei Tu” indicata come prima forza della Capitanata. Marasco rivolge quindi gli auguri di buon lavoro ai dodici consiglieri eletti, ma torna subito sul nodo politico che riguarda Manfredonia: l’assenza di una rappresentanza diretta nei luoghi decisionali sovracomunali.

Secondo l’esponente civico, il vero dato politico è proprio questo: mentre altri territori hanno saputo compattarsi, Manfredonia si è presentata divisa, finendo per autoescludersi dai giochi che contano. Una dinamica che, avverte, rischia di relegare ancora una volta la città in una posizione marginale.

Nella parte finale della nota, Marasco ringrazia quanti hanno sostenuto il progetto civico “La Provincia Sei Tu” e l’assessore regionale Graziamaria Starace per il lavoro svolto sul territorio. Ma il messaggio conclusivo resta severo: senza unità, responsabilità e visione strategica, Manfredonia continuerà a pagare un prezzo politico alto. “Bastava poco”, sostiene il consigliere. “Meno personalismi, più senso del territorio”.