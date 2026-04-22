Robotica, l’Istituto “Padre Giulio Castelli” di Carpino tra le migliori squadre d’Italia

Un risultato che premia mesi di lavoro, studio e sperimentazione: la squadra dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “Padre Giulio Castelli” di Carpino ha conquistato l’accesso alla finale dei Campionati Nazionali di Robotica, in programma a Cattolica l’11 e il 12 maggio.

Il team, protagonista di un percorso intenso fatto di test, prove e continui miglioramenti, è riuscito a distinguersi tra 120 squadre provenienti da tutta Italia, entrando ufficialmente tra i migliori della competizione.

120 le squadre partecipanti, provenienti da 84 istituti di 18 regioni diverse. La squadra foggiana è composta da Francesco Margini, Mattia Pio La Pescara, Rocco Pio D’Antuono, Christian Pietro Curatolo, Raoul Raffaele Dragan coordinati dal docente referente Prof. Michele Aucello.

Un traguardo importante, che testimonia la qualità del lavoro svolto dagli studenti e dai docenti, ma anche la forza di un progetto costruito su collaborazione, impegno e determinazione. Ogni fase del percorso ha contribuito alla crescita del gruppo, capace di affrontare difficoltà e sfide con spirito di squadra.

La qualificazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero istituto e per la comunità di Carpino, ma non segna un punto di arrivo. Al contrario, apre le porte a una nuova sfida, quella della finale nazionale.

Ora l’attenzione è tutta rivolta a Cattolica, dove la squadra è pronta a dare il massimo e giocarsi le proprie carte in una competizione che promette emozioni e nuovi traguardi.

VINCITORI SEMIFINALE ROBOTICA DEF

Lo riporta su Facebook, P Giulio Castelli Carpino.