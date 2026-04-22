Il Gargano si prepara a vivere un nuovo grande evento musicale con il ritorno del Samsara On Tour, in programma il 25 aprile 2026 al Viva Yachtclub di Rodi Garganico. Un appuntamento che unisce musica, spettacolo e intrattenimento, trasformando il tramonto in una vera e propria esperienza immersiva.

A partire dalle ore 18, il litorale farà da cornice a uno degli eventi più attesi della stagione, ispirato al celebre Samsara Beach, format tra i più conosciuti in Italia. Protagonisti della serata saranno Danilo Seclì, DJ resident e figura di riferimento del progetto, e Fabio Marzo, voce ufficiale del tour, noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con performance ad alta energia.

Il ritorno del Samsara On Tour sul Gargano conferma il forte legame tra il brand e il territorio, già protagonista nelle edizioni precedenti di grande partecipazione e affluenza di pubblico proveniente da tutta la Puglia e dalle regioni limitrofe.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Giancarlo Vigilante, patron del Viva, che evidenzia la natura dell’evento: “Portare il Samsara On Tour a Rodi Garganico significa creare un’esperienza che va oltre il semplice evento musicale. Sarà ancora una volta una serata magica, in perfetto stile Samsara”.

L’appuntamento rappresenta anche una significativa occasione di valorizzazione per il territorio, contribuendo a promuovere il Gargano in una fase strategica della primavera e anticipando l’avvio della stagione turistica con un evento di forte richiamo.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.