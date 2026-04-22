SAN GIOVANNI ROTONDO – Il Comune assicura la continuità del servizio pubblico e proroga la gestione del canile comunale per altri sei mesi. Con determinazione dirigenziale del 22 aprile 2026, l’Ente ha disposto il prolungamento dell’affidamento all’associazione animalista “Gli Amici di Balto”, già impegnata nella gestione della struttura.

La decisione nasce da una necessità precisa: garantire senza interruzioni la cura e il mantenimento dei cani ospitati nel canile di contrada Pontone Longo, mentre sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione e adeguamento dell’impianto.

Il servizio, considerato essenziale, non può infatti subire sospensioni. Per questo l’Amministrazione ha scelto la strada della proroga tecnica, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, in attesa di una nuova gara pubblica che verrà bandita una volta conclusi gli interventi sulla struttura.

L’affidamento riguarda il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2026 e prevede un quadro economico complessivo di 80.600 euro, comprensivo di gestione, spese veterinarie, utenze e manutenzioni.

Nel dettaglio, circa 45mila euro sono destinati alla gestione diretta del servizio, che comprende la custodia, l’alimentazione degli animali e le attività sanitarie di base. Ulteriori risorse sono previste per interventi veterinari esterni, manutenzione della struttura e costi di funzionamento.

L’associazione affidataria, con sede a Cerignola, è stata individuata per continuità e competenza, avendo già gestito il canile con risultati ritenuti positivi dall’Ente. Inoltre, risulta regolarmente iscritta agli albi regionali e in regola con gli obblighi contributivi.

Il provvedimento chiarisce che la proroga potrà concludersi anche prima della scadenza naturale, nel momento in cui sarà individuato il nuovo gestore tramite procedura ad evidenza pubblica.

L’intervento complessivo sul canile, dal valore di circa 180mila euro, punta a rendere la struttura più moderna, funzionale e conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa regionale sul benessere animale.

A cura di Michele Solatia.