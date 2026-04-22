Edizione n° 6044

BALLON D'ESSAI

PALMIERI - CASTIGLIEGO // DAE GO Puglia: dall’Università di Foggia l’idea che può fare la differenza tra vita e morte
21 Aprile 2026 - ore  18:23

CALEMBOUR

SPORTELLO AUTOMATICO // Celenza Valfortore: assalto alle Poste, salta in aria lo sportello automatico
22 Aprile 2026 - ore  08:55

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, riaccertati i residui: oltre 107 milioni di crediti e 39 milioni di debiti ancora da gestire

CREDITI DEBITI San Severo, riaccertati i residui: oltre 107 milioni di crediti e 39 milioni di debiti ancora da gestire

La Giunta approva il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025: ridefinite poste attive e passive, con cancellazioni e reimputazioni per garantire la correttezza del bilancio

San Severo, riaccertati i residui: oltre 107 milioni di crediti e 39 milioni di debiti ancora da gestire

Palazzo di città San Severo - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Conti sotto la lente a Palazzo di Città. La Giunta comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025, passaggio tecnico fondamentale per la formazione del rendiconto e per garantire la veridicità dei conti pubblici.

Il provvedimento, adottato il 22 aprile 2026, ha permesso di verificare quali crediti e debiti dell’Ente siano ancora validi e quali invece debbano essere cancellati o rinviati agli anni successivi.

Dai dati emerge un quadro significativo: restano iscritti in bilancio oltre 107 milioni di euro di residui attivi (crediti da incassare) e circa 39 milioni di euro di residui passivi (debiti da pagare). Contestualmente, sono stati cancellati residui non più giustificati e aggiornate le poste in base alla loro effettiva esigibilità.

Una parte consistente delle somme è stata inoltre “reimputata”, ovvero spostata agli esercizi successivi perché non esigibile nel 2025. Questo meccanismo comporta la creazione del cosiddetto Fondo Pluriennale Vincolato, che nel caso specifico ammonta a oltre 13,7 milioni di euro, destinati a coprire impegni già assunti ma da pagare negli anni successivi.

Il riaccertamento è un’operazione obbligatoria prevista dalla normativa contabile e serve a evitare la presenza in bilancio di poste non reali, garantendo maggiore trasparenza e attendibilità dei conti pubblici.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO