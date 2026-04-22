SAN SEVERO – Conti sotto la lente a Palazzo di Città. La Giunta comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025, passaggio tecnico fondamentale per la formazione del rendiconto e per garantire la veridicità dei conti pubblici.

Il provvedimento, adottato il 22 aprile 2026, ha permesso di verificare quali crediti e debiti dell’Ente siano ancora validi e quali invece debbano essere cancellati o rinviati agli anni successivi.

Dai dati emerge un quadro significativo: restano iscritti in bilancio oltre 107 milioni di euro di residui attivi (crediti da incassare) e circa 39 milioni di euro di residui passivi (debiti da pagare). Contestualmente, sono stati cancellati residui non più giustificati e aggiornate le poste in base alla loro effettiva esigibilità.

Una parte consistente delle somme è stata inoltre “reimputata”, ovvero spostata agli esercizi successivi perché non esigibile nel 2025. Questo meccanismo comporta la creazione del cosiddetto Fondo Pluriennale Vincolato, che nel caso specifico ammonta a oltre 13,7 milioni di euro, destinati a coprire impegni già assunti ma da pagare negli anni successivi.

Il riaccertamento è un’operazione obbligatoria prevista dalla normativa contabile e serve a evitare la presenza in bilancio di poste non reali, garantendo maggiore trasparenza e attendibilità dei conti pubblici.

A cura di Giovanna Tambo.