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RISORSE DIRIGENTI San Severo, via libera al PEG 2026-2028: risorse e obiettivi affidati ai dirigenti

La Giunta comunale approva il PEG per il triennio 2026-2028: definite le risorse e la gestione operativa dei servizi. Atto immediatamente esecutivo

San Severo, via libera al PEG 2026-2028: risorse e obiettivi affidati ai dirigenti

Lidya Colangelo - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Il Palazzo // San Severo //

SAN SEVERO – La Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028, uno degli strumenti centrali per il funzionamento dell’Ente, che traduce in operatività le scelte politiche contenute nel bilancio e nel Documento Unico di Programmazione.

La deliberazione, adottata nella seduta del 22 aprile 2026, consente di attribuire formalmente ai dirigenti delle sei aree funzionali le risorse finanziarie e gli obiettivi di gestione, rendendo pienamente operativa la macchina amministrativa comunale.

Il PEG rappresenta infatti il documento che collega la programmazione politica all’attività gestionale: stabilisce come devono essere utilizzati i fondi, individua le responsabilità e consente ai dirigenti di assumere impegni di spesa entro i limiti assegnati.

Dal punto di vista tecnico, il piano è stato redatto in coerenza con il bilancio di previsione 2026-2028 e con il DUP, e contiene la ripartizione dettagliata delle entrate e delle spese per capitoli, affidati ai responsabili dei servizi.

Novità rilevante degli ultimi anni è il ridimensionamento del PEG sotto il profilo degli obiettivi strategici: con l’introduzione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), gli obiettivi di performance sono stati trasferiti in un altro strumento, lasciando al PEG una funzione sempre più finanziaria e organizzativa.

Nel provvedimento viene inoltre disposto un aggiornamento delle dotazioni tra le aree, con il trasferimento di specifiche risorse legate alla sicurezza e al medico competente.

A cura di Giovanna Tambo.

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