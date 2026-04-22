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FALLUCCHI ZULLO Sanità sul Gargano e Monti Dauni, Fallucchi e Zullo: “Senza elisoccorso si rischia la vita. Subito un piano straordinario”

Emergenza sanitaria nelle aree interne della provincia di Foggia, dove Gargano e Monti Dauni continuano a fare i conti con gravi criticità legate all’accesso alle cure

Sanità sul Gargano e Monti Dauni, Fallucchi e Zullo: “Senza elisoccorso si rischia la vita. Subito un piano straordinario”

Fallucchi e Zullo - Fonte Immagine: ilsipontino.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Emergenza sanitaria nelle aree interne della provincia di Foggia, dove Gargano e Monti Dauni continuano a fare i conti con gravi criticità legate all’accesso alle cure. A lanciare l’allarme sono i senatori Fallucchi e Zullo, che denunciano una situazione ormai non più sostenibile.

“Nel Gargano e nei Monti Dauni il diritto alla salute è ancora oggi un diritto a metà. Non è più tollerabile che intere comunità debbano fare i conti con distanze insostenibili dall’ospedale di Foggia e con una rete viaria inadeguata, spesso impercorribile, soprattutto nelle situazioni di emergenza”.

Una condizione aggravata, spiegano, dall’isolamento geografico e dalle carenze infrastrutturali, che rendono difficili anche i soccorsi più urgenti. “Parliamo di territori splendidi come il Gargano e i Monti Dauni, ma profondamente penalizzati da isolamento geografico e carenze infrastrutturali. Qui, un’ambulanza può impiegare tempi incompatibili con la sopravvivenza dei pazienti. In questi casi, l’elisoccorso non è un servizio accessorio: è uno strumento necessario, anzi indispensabile”.

Al centro della denuncia anche la mancanza o l’inadeguatezza delle elisuperfici, spesso non operative nelle ore notturne. “Molti comuni sono ancora privi di piazzole idonee o non operative nelle ore notturne. Questo significa, nei fatti, negare cure tempestive proprio quando servono di più. È una disparità inaccettabile tra cittadini di serie A e cittadini di serie B”.

La situazione rischia di peggiorare con l’arrivo della stagione estiva, quando l’afflusso turistico aumenta la pressione sul sistema sanitario e sulla viabilità. “Con l’arrivo di migliaia di turisti, soprattutto nel Gargano, il sistema rischia il collasso. Le strade, già critiche durante l’anno, diventano congestionate e difficilmente percorribili. Senza una rete efficiente di elisuperfici attive H24, ogni emergenza può trasformarsi in tragedia”.

Da qui l’appello a Governo e Regione Puglia per interventi immediati. “Serve subito un piano straordinario per la realizzazione e l’adeguamento delle elisuperfici nei Monti Dauni e nel Gargano, con operatività continua. Non possiamo più permetterci ritardi o interventi tampone”.

Infine, il richiamo alla responsabilità delle istituzioni: “Garantire l’accesso alle cure non può dipendere dal luogo in cui si vive o si va in vacanza. Investire nelle aree interne significa salvare vite, oltre che dare dignità e futuro a questi territori. Il tempo delle analisi è finito: servono decisioni immediate e concrete”.

Lo riporta civico93.it.

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