Il futuro del trasporto pubblico locale di Foggia e la stabilità occupazionale dei lavoratori ATAF tornano al centro del dibattito politico cittadino. Il gruppo consiliare “CON Foggia” chiede con urgenza la calendarizzazione e l’approvazione immediata in Consiglio comunale della delibera per l’affidamento in house del servizio, ritenuta decisiva per la gestione della mobilità urbana.

A intervenire è il capogruppo Achille Capozzi, che richiama la necessità di una decisione rapida per evitare ritardi che potrebbero compromettere l’intero percorso amministrativo. “Siamo a un bivio decisivo”, dichiara, sottolineando come la scelta debba garantire che il trasporto pubblico resti un servizio pubblico gestito direttamente dal Comune attraverso ATAF, nel rispetto della normativa regionale che prevede la delega delle funzioni alla Provincia di Foggia.

Al centro della posizione politica del gruppo vi è anche il tema della tutela occupazionale. L’affidamento in house viene considerato non solo una scelta organizzativa, ma una decisione con forti ricadute sociali. “Gestire il servizio in-house non è solo una scelta tecnica, ma un dovere sociale”, afferma Capozzi, evidenziando come il controllo diretto del Comune rappresenti una garanzia per i lavoratori e per la continuità del servizio pubblico.

Secondo il gruppo consiliare, una eventuale gara aperta a soggetti privati potrebbe introdurre logiche esclusivamente economiche, con possibili rischi per posti di lavoro, qualità del servizio e stabilità della gestione.

L’attenzione è anche rivolta ai tempi procedurali, considerati ormai stretti. Il rischio, in caso di ulteriori rinvii, sarebbe quello di perdere il controllo diretto sulla gestione del trasporto urbano, con possibili decisioni affidate ad enti esterni.

Capozzi lancia quindi un appello a tutte le forze politiche cittadine: “Chiedo a tutte le forze politiche di mostrare responsabilità”, afferma, ribadendo la posizione del gruppo. “Il Gruppo ‘CON Foggia’ non accetterà ulteriori rinvii. La politica deve tornare a proteggere il patrimonio pubblico e garantire dignità a chi lavora”.