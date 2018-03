Regione, Ufficio presidenza al lavoro per modifica legge elettorale

Di:

Bari – ENTRO il 15 giugno l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predisporrà una bozza di modifica della legge elettorale regionale, che preveda l’adeguamento alla modifica statutaria chee il superamento delle eccezioni di costituzionalità sollevate nella sentenza della Consulta che ha bloccato il premio di maggioranza. Verranno anche studiati gli effetti della diminuzione dei componenti dell’Assemblea consiliare rispetto alla popolazione residente, simulando la ripartizione dei seggi nelle sei circoscrizioni elettorali per verificare le eventuali ricadute a danno di qualche parte del territorio rispetto a quelle più densamente popolate. È il mandato affidato da tutti i presidenti dei gruppi consiliari all’organo regionale che assiste il presidente nella gestione dell’attività consiliare.“Sono gli impegni che l’intero Consiglio aveva assunto all’avvio della legislatura e che abbiamo confermato dopo la recente approvazione della riduzione a 60, in seconda e definitiva lettura”, osserva il presidente Onofrio Introna, che con l’Ufficio di Presidenza aveva assunto l’iniziativa di convocare la Conferenza dei capigruppo. “C’è la necessità infatti – fa notare – di completare il processo di autoriforma che tutti i gruppi consiliari concordano di portare avanti in tempi brevi”.“L’Ufficio di Presidenza – sottolinea il presidente Introna – lavorerà in tempi sufficientemente ristretti alle modifiche necessarie e l’attività legislativa continuerà a tutti i livelli, impegnando la commissione affari istituzionali e coinvolgendo ogni consigliere, per definire una legge elettorale che consegni alla prossima legislatura un quadro normativo chiaro e avanzato, nel rispetto del diritto di tribuna delle forze minori, dell’equilibrio della rappresentanza tra i territori e della parità di genere”.Redazione Stato