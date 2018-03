Di:



carabinieri del Comando compagnia di Manfredonia, e gli operatori della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto locale, tramite l’utilizzo di una motovodetta con relativo tender e due autopattuiglie via terra, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana nei pressi della Foce Candelaro. Seguono aggiornamenti.





Redazione Stato, ddf@riproduzioneriservata Manfredonia, maxi rinvenimento marijuana nei pressi Foce Candelaro ultima modifica: da Manfredonia – NEL corso di una operazione congiunta, i, e gli operatori della Gu, tramite l’utilizzo di una motovodetta con relativo tender e due autopattuiglie via terra, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana nei pressi della Foce Candelaro. Seguono aggiornamenti.Redazione Stato, ddf@riproduzioneriservata

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.