Progetto M.ITT.I.CO!: seminario informativo con i pescatori

Pescatori di Manfredonia (image copyright Statoquotidiano, archivio - immagine non riferita al testo)

Manfredonia – Domani 23 maggio a Manfredonia, presso il Centro Velico Gargano (Molo di Ponente – Cala dello Spuntone), seconda tappa dei seminari con i pescatori, operatori, imprenditori, addetti alle imprese di pesca e di trasformazione, per approfondire gli standard qualitativi del pesce azzurro e le politiche di qualità. Organizzato nell’ambito del progetto M.ITT.I.CO! – Azioni di valorizzazione e promozione dei prodotti ittici per lo sviluppo di nuovi mercati e l’informazione, il seminario di domani, della durata di due ore, sarà tenuto dalla biologa Gabriella De Candia. Parteciperanno il Prof. Antonio Angelillis (Presidente GAC Gargano Mare), il Dott. Giovanni Schiavone (Direttore GAC Gargano Mare) ed il Dott. Fabio Porreca (Presidente del GAC Lagune del Gargano). Il progetto (finanziato grazie al Regolamento (CE) n. 1198/2006, FEP 2007-2013, Misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”) conta su un partenariato particolarmente prestigioso: Provincia di Lecce (Capofila), Città metropolitana di Bari, Provincia di BAT, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia e Provincia di Taranto. Obiettivi dei seminari:

– diffondere l’importanza di una politica di qualità della filiera;

– informare sulle diverse tipologie di standard di certificazione;

– supportare gli operatori locali nella partecipazione attiva alle politiche di qualità;

– fornire assistenza tecnica e informazioni utili agli operatori;

– stimolare il perseguimento di buone pratiche. Questi invece gli argomenti dei seminari: qualità nella filiera ittica; qualità e sicurezza dei prodotti; detergenza e disinfezione; salute, igiene e comportamento del personale; etichettatura e cenni sulla nuova normativa. I prossimi appuntamenti:

• Sabato 30 maggio

h.10:00 area BARI/BRINDISI

c/o Castello Carlo V – Monopoli (BA) • Sabato 20 Giugno

h.10:00 area TARANTO

c/o sede Distretto Regionale Pesca

Viale Magna Grecia – TARANTO • Sabato 27 Giugno

h.10:00 area BAT

c/o sede GAC TERRE DI MARE

Via San Domenico, 36 – Molfetta (BA) Tra le prossime attività in programma nel resto della Puglia:

• eventi nella GDO presso Eataly Bari (dal 27 al 30 maggio) e presso un centro commerciale di Lecce (data da definire);

• villaggio mobile a Bari (prima tappa il 27 maggio), Brindisi, Vieste, Taranto, Bisceglie e Porto Cesareo con info, foto, giochi e simulazione del mercato del pesce. Redazione Stato Progetto M.ITT.I.CO!: seminario informativo con i pescatori ultima modifica: da

