I SIPONTINI CHE PARTECIPERANNO ALLA "100 KM DEL PASSATORE"

Cinque Mariella, Ciuffreda Nicola, Romani Cristiano, Guerra Marco, Fiale Michele, Fatone Giuseppe, Pastore Gaetano, Castriotta Filippo, Pergolese Michele, D’Ascanio Mimmo sono i 10 Sipontini che parteciperanno alla 100 km del Passatore Firenze Faenza il prossimo 26 Maggio, tra loro Cinque Mariella, Guerra Marco, Fiale Michele, Fatone Giuseppe, alla loro prima competizione su una tale distanza, mentre Castriotta Filippo partirà con il pettorale giallo tra i primi 400 dopo l’ottima performance dello scorso anno. Una curiosità nel guppo anche il consigliere comunale Cristiano Romani che per il secondo anno ritenta l’impresa. “10 sipontini tentano l’impresa alla 100 km del Passatore” ultima modifica: da

