Al Poerio di Foggia tanti applausi per “The brass of world”

Foggia. Si è’ conclusa con grande successo La master class – concerto “the brass of world” tenuta dal concertista Gianmario Strappati il 21 Maggio presso il liceo musicale “C. Poerio” di Foggia. L’evento svoltosi presso l’auditorium del Liceo musicale ha visto la partecipazione di numerosissimi giovani musicisti provenienti da Foggia e provincia. Applauditissime le interpretazioni di Korsakov, Monti, Puccini, Marcello, Mozart, Donizetti, Williams, ecc eseguite in modo straordinario dal duo tuba e pianoforte Strappati – Imbellone. Il musicista marchigiano che è reduce da una lunga tournée in Europa si è complimentato a lungo con la dirigente scolastica, i bravissimi docenti, e i meravigliosi studenti per la perfetta organizzazione e per la ottime esecuzioni degli stessi.