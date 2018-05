Il Consiglio boccia norme su 194

Di:

Bari. Il Consiglio regionale a maggioranza ha respinto due proposte di legge. La prima, a firma del gruppo consiliare del M5S, riguardava l’istituzione di una commissione di studio e di inchiesta sulle Fondazioni culturali pugliesi e sulla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli. Al voto non hanno preso parte i gruppi di centro destra.

La seconda proposta di legge, a firma Mino Borraccino (Noi a Sinistra/LEU), conteneva norme per una corretta attuazione in Puglia della legge 194 del 1978. Dopo un lungo e ampio dibattito, la legge non ha superato il vaglio dell’aula.