De Leonardis “M5S, rifiuti zero a Roma. Il resto in Puglia”

Bari. “In attesa di discutere, prima in Commissione Ambiente e poi – soprattutto – in Consiglio regionale, della richiesta di conferire in Puglia 300 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno da Roma, prendiamo atto della singolarità della posizione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato da oltre un anno una proposta di legge (non ancora discussa) ‘Verso un’economia circolare a rifiuti zero’ sulla falsariga del modello seguito nella capitale. E hanno inizialmente espresso una ferma contrarietà all’ipotesi, ‘perché è assurdo pensare di accogliere rifiuti da altre regioni quando in Puglia si è fatto poco o nulla per chiudere il ciclo dei rifiuti’ (cit.). Salvo poi ripensarci, venendo così incontro all’amata sindaca Virginia Raggi e formulando una nuova, inedita teoria, quella della ‘modica quantità di rifiuti’ che rende tutto sommato tollerabile il sacrificio richiesto ai pugliesi.

La nuova formula magica pentastellata è quindi la seguente: Rifiuti zero a Roma, il resto in Puglia. Così circolano non solo l’economia, ma anche i camion diretti ai nostri impianti di smaltimento. E le opinioni in libertà, all’insegna della coerenza del rigore”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.