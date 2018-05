Esce “Rudy Valentino”, interamente girato in Puglia

RUDY VALENTINO - Claudia Cardinale (@Mirko Dilorenzo)

Bari. “Rudy Valentino” il film di Nico Cirasola è stato interamente girato a Castellaneta. Tra i protagonisti Mauro Leuce attore di San Ferdinando di Puglia. “Rudy Valentino”, film diretto da *Nico Cirasola e prodotto da Alessandro Contessa,* esce in sala in tutta la Puglia il prossimo 24 maggio. Il film racconta il ritorno, nell’estate del 1923, di Rodolfo Valentino a Castellaneta, il suo paese natale e dove il film è stato girato, per ritrovare i luoghi e le persone a lui cari, in un viaggio alla ricerca della sua identità, dell’uomo Rudy, oltre il mito. “Il mio Rudy – confessa il regista Nico Cirasola – rappresenta tutti i giovani che hanno un sogno da realizzare e, nonostante l’amore per la propria terra, sono costretti a lasciarla. Rodolfo Valentino con grande sacrificio, partendo da un piccolo paese della Puglia, riuscì in poco tempo a diventare la star più brillante di Hollywood, testimonial dello stile e dell’eleganza italiana” (gli abiti di scena sono stati realizzati dalla sartoria pugliese di Angelo Inglese). Nel cast del film, oltre ai due protagonisti Pietro Masotti e Tatiana Luter, anche Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Luca Cirasola, Rosaria Russo, Celeste Casciaro, Mauro Leuce, Giorgio Consoli, Lucio Montanaro, Dino Paradiso *e la partecipazione di Alessandro Haber. Girato interamente a Castellaneta, il film è prodotto da Bunker Lab in associazione con Mediterranea Film e realizzato con il sostegno del *Ministero

dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e di Apulia Film Commission*, con il patrocinio del *Comune di Castellaneta*, in associazione con *BCC San Marzano di San Giuseppe* e in collaborazione con la *Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Prodotti di Qualità Puglia*. Il film è scritto da *Nico Cirasola, Lucia Diroma, Luigi Sardiello. https://www.facebook.com/rudyvalentinofilm/

https://www.facebook.com/rudyvalentinofilm/
http://www.rudyvalentinofilm.com

