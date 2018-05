“Maggio dei libri”: il 26 maggio a Manfredonia dialoghi sul libro “Bandiere e Primavere”

Di:

Giunta alla sesta edizione, il Maggio dei Libri è una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che punta alla riscoperta della lettura come strumento per aprire porte nuove su orizzonti ed esperienze

straordinarie.

Anche quest’anno, l’associazione Daunia TuR aderisce all’iniziativa, come sempre ponendo l’attenzione sulla riscoperta del territorio e della sua storia, organizzando una presentazione / dialogo sul libro “Bandiere e Primavere” di Salvatore Castrignano, ex sindacalista recentemente scomparso e protagonista del mondo sociale e politico locale.

L’evento, è previsto per sabato 26 maggio 2018 alle ore 18:30 presso l’Infopoint del Gal Daunofantino a Manfredonia (FG), e vedrà dialogare sull’argomento *Geppe

Inserra*, curatore del noto blog Lettere Meridiane, e Silvio Cavicchia, sociologo e autore della postfazione, che insieme al figlio dell’autore, Fabio Castrignano, ripercorreranno i temi trattati nel libro, riflettendo insieme al pubblico sulle loro implicazioni.

“*La lettura come libertà” è uno dei motti de “Il Maggio dei Libri”; lettura intesa come sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e quindi di azione, e in questo senso il libro di Salvatore Castrignano per i suoi contenuti rappresenta senz’altro una lettura formativa e che può far riflettere sul nostro passato e sul presente”, ha dichiarato Giuseppe Frattarolo, Presidente dell’Associazione Daunia TuR, dando appuntamento a sabato 26 maggio.

Per info, contattare l’Infopoint al numero *0884/271903 – Daunia TuR 0884/660558

Nota stampa ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR