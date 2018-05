Michele Cera “Nessuno spazio ai Prolife”

Di:

Foggia. ”Apprendiamo dai social che in occasione dell’anniversario dell’approvazione della Legge 194, grande conquista per l’autodeterminazione e la decisionalità femminile, il Sindaco di Foggia Franco Landella, si fa fotografare in fascia tricolore con il furgone degli antiabortisti.

La legge 194, garantendo il diritto di scelta alle donne sul proseguire o interrompere la propria gravidanza non ha solo sancito il diritto di abortire, ma ha posto le basi per un pieno riconoscimento, giuridico e sostanziale, del diritto delle donne di autodeterminarsi e fare le proprie scelte senza che nessun interesse altro potesse insistere sul proprio corpo.

Ad oggi però esistono ancora strumenti per aggirare la piena applicazione della legge come l’obiezione di coscienza “Nella nostra provincia i medici non obiettori sono appena 4. Più volte,

insieme alle realtà sindacali e del mondo dell’associazionismo presenti sul territorio abbiamo sollecitato il presidente della Regione a prendere provvedimenti di fronte a questa situazione.” – Dichiara la Rete della Conoscenza Foggia-

Anche la direzione generale degli Ospedali Riuniti di Foggia si è mostrata disponibile a parlare della situazione di ingiustizia che si è creata ed elaborare una soluzione.

“Riteniamo oltraggioso che il sindaco di Foggia Franco Landella oggi abbia diffuso una fotografia che lo ritrae in fascia tricolore con alle spalle un camion promozionale della campagna di ProVita contro l’aborto: una chiara presa di posizione di un rappresentante delle istituzioni locali, una chiara provocazione nel quarantesimo anniversario dell’emanazione della legge 194, che non viene di certo risolta dalla successiva rimozione della fotografia, a seguito delle critiche ricevute da più parti.”

– Continua il Sindacato Studentesco- Non possiamo accettare che il Sindaco di Foggia si schieri contro l’applicazione di un diritto riconosciuto dalla legge, e denunciamo ancora una volta la mancanza dello stato di applicazione sostanziale della legge nel nostro territorio, e la necessità di avviare dei percorsi di educazione sessuale all’interno dei luoghi della formazione.

Rete della Conoscenza Foggia