“Patto per l’attuazione sicurezza urbana” a Zapponeta, verso l’attuazione

Zapponeta, 22 maggio 2018. Con recente atto, la Giunta comunale di Zapponeta ha approvato lo schema di “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” tra il citato Comune e la Prefettura-UTG di Foggia.

La copertura finanziaria per la “manutenzione ordinaria e straordinaria” è assicurata dal cap. 08.01-1.03.02.09.011 di euro 3000,00 delle risorse stanziate nel

bilancio di previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.12 in data 28 marzo 2018 e annualità successive fino ad anni 5 dalla data di ultimazione degli interventi.

“Nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Statocittà e autonomie locali”.

Dall’atto. Le motivazioni

“Il Comune di Zapponeta (FG) intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, inteso sia come centro abitato che zone periferiche, là dove si sviluppano ed insistono fenomeni criminosi:

– Nello specifico zona centro le aree verdi attrezzate e segnatamente le ville comunali, site in Via Parco Padre Pio, Via Vittorio Veneto, villa Mercato, parco giochi, nonché piazze storiche come Piazza Aldo Moro, Piazza Salvo D’acquisto, Piazza Nettuno, plessi scolastici dell’Istituto comprensivo di Via Giovanni XXIII (scuola dell’infanzia), Via Nettuno (scuola elementare), Via Alcide De Gasperi (scuola media), sedi istituzionali come il Municipio sito in Via Giovanni XXIII, l’ufficio postale via Manfredonia;

– Sempre in Zona Centro, zona Lungomare, via Nettuno, via Alessandro La Marmora, la movida notturna, con la presenza soprattutto nel fine settimana di numerosi giovani provenienti dai paesi limitrofi (Cerignola, Stornara, Stornarella, Orta Nova, Trinitapoli, Manfredonia), che frequentano pubblici esercizi estivi per poter trovare forme valide per contemperare il diritto allo svago e la necessità di tutelare il territorio, sia attraverso l’esplicazione di specifici e mirati

controlli tesi al contrasto della somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in sinergia con le forze di polizia sia attraverso l’istallazione di telecamere, quale strumento di “controllo e disincentivazione” di comportamenti violenti, quali risse e vandalismo, nonché il diritto al riposo dei residenti, evitando fenomeni “mala movida” che hanno evidenziato criticità sotto il profilo della sicurezza;

– Non da meno Zona Periferica via Del Campo, adibita allo stanziamento di numerose roulotte e camper di senza tetto e senza fissa dimora con rilevata presenza di soggetti (solitamente extracomunitari), che si trovano di passaggio, o che risiedono nel centro urbano in cerca di lavoro a tempo determinato;

– Ingressi del centro urbano, precisamente Strada Provinciale 141 delle Saline a nord direzione Manfredonia a sud Margherita di Savoia, a ovest Trinitapoli, per la loro natura consentono sia l’accesso che l’uscita dal centro urbano, necessitano di un controllo videosorvegliato finalizzato al monitoraggio degli ingressi tale da prevenire i reati e gli illeciti che più frequentemente si consumano quali microcriminalità, furti di autovetture, reati ambientali, occupazione abusiva”.

Atto in allegato

