“Raccolta Firme per frenare il degrado di Foggia”

Di:

Foggia. In merito agli ultimi vergognosi fatti che hanno visto la nostra città sprofondare sempre più nel degrado, per il comportamento ignobile di taluno o per l’inerzia di qualcun’altro, abbiamo deciso, in qualità di semplici cittadini di Foggia, ma soprattutto in qualità di “Foggiani“, di organizzare una raccolta firme Domenica 27, dalle ore 10 alle ore 13, presso il parco gioco della Villa Comunale di Foggia.

L’intento della iniziativa è quello di raggiungere un numero tale di firme da poter sbattere rumorosamente sul tavolo di chi può e deve vigilare e recuperare la situazione di abbandono che attanaglia alcuni dei luoghi più importanti e socialmente indispensabili di questa città, senza disdegnare una nostra collaborazione a concrete iniziative di recupero in tal senso, di chiunque fruttuosamente messe in atto, pubblici o privati che siano.

*Fermiamo il degrado di questa città! Foggia non può morire!*