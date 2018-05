Radio 3: ‘Un giorno mio padre’ di Italo Magno

Di:

Manfredonia, 22 maggio 2018. Il 22 maggio alle ore 22.30 su Radio 3 attori professionisti leggeranno stralci del libro ‘Un giorno mio padre’ (Giunta editore) di Italo Magno, libro già premiato al Salone internazionale del Libro di Torino che racconta gli anni della politica anni ‘50 attraverso le parole del sindacalista Michele Magno.

“Mio padre mi lasciò un memoriale di 30 pagine circa di cui venni a conoscenza un anno dopo la sua morte ed ho ritenuto giusto riportarle in un libro anche se all’inizio ho dovuto superare le numerose inibizioni che provavo nel parlare di mio padre. ‘Un giorno mio padre’ vuole rendere noti alcuni aspetti della politica nazionale ed internazionale degli anni ‘50, comunismo e fascismo ed è stato proprio premiato in quanto romanzo storico; in prima persona ho vissuto nell’infanzia quegli anni di lotte e attraverso le parole che mio padre mi ha lasciato posso farli rivivere”, ha detto in una passata intervista l’autore Italo Magno.

LbmC/StatoQuotidiano.it