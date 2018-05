Rapina Lidl San Severo, coinvolti due giovani di San Marco in Lamis

Di:

Foggia, 22 maggio 2018. Gli agenti del Commissariato di P. S. di San Severo, in seguito alle minuziose indagini svolte negli ultimi mesi dalla Squadra Investigativa, hanno proceduto all’arresto su ordine di applicazione di custodia cautelare in carcere di Martire Rocco, classe 1991 e hanno denunciato un’altra persona, entrambi di San Marco in Lamis, per la rapina avvenuta nella serata del 21 febbraio u.s. presso il Lidl di San Severo.

Nella circostanza Martire Rocco, in compagnia di un altro giovane, dopo aver rubato due bottiglie di amaro, occultandole sotto la giacca, in seguito alle rimostranze del dipendente del supermercato che tentava di ostacolare il furto, brandiva una bottiglia rotta che nel frattempo si era infranta a terra e colpiva sul viso il dipendente provocandogli una grave ferita da taglio.

Martire Rocco, già agli arresti domiciliari per altra causa, è stato accompagnato nel carcere di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo.