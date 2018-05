Siponto. Bando per rilascio concessione area demaniale di mq. 1550 per finalità turistico-ricreativa

Di:

Manfredonia, 22 maggio 2018. Con recente atto, il Comune di Manfredonia ha indetto “una procedura ad evidenza pubblica (bando pubblico), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa in località Siponto, censita al foglio catastale n.39 , part.lla n.632″.

E’ stato ”approvato il “Bando” (a.ll. 1) per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa in località Siponto secondo gli elaborati tecnici allegati: estratto SID (all.2), stralcio catastale (all.3) e stralcio planimetrico (all.4), che individuano l’area demaniale da concedere, nonchè il “Modello domanda di partecipazione” (all.5) e la Comunicazione ai sensi dell’art.2 del Protocollo d’intesa sottoscritto il 31.03.2017 tra la Prefettura ed i Comuni costieri del Gargano (all.6) allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

E’ stata stabilita la durata temporale a partire dalla data di rilascio della concessione e fino al 31.12.2020, termine ultimo di validità delle concessioni con finalità rustico ricreative, di cui al D.L. 29 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazione dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, modificato dall’art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di contemperare i vari interessi esistenti in materia”.

