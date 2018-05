“Trofeo Stele Dauna 2018” a Manfredonia

Di:

IL VIDEOFOTOCLUB “IL GOLFO BFI”di MANFREDONIA ITALY CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE “TROFEO STELE DAUNA 2018” Memorial Raul Allegretti

In collaborazione con Associazione Culturale Daunia&Sannio http://www.danieladeliart.com

Patrocinati da 2018S2 2018/224 2018-225 20-2018 Regolamento (versione Italiana)

1) Il concorso è aperto a tutti i fotografi del mondo, siano essi dilettanti o professionisti, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle

immagini presentate. Gli under 29, per accedere all’aggiudicazione del premio, devono presentare un documento di riconoscimento. Tutte

le parti, anche minime, dell’immagine devono essere state fotografate dall’autore che presenta l’opera.

2) Il concorso ha ottenuto il patrocinio FIAF 2018S2, Patronage FIAP 2018/244, Recognition PSA 2018-225, patrocinio ISF 20-2018.

3) Al concorso vi si partecipa con opere “digitali” o “digitalizzate” nei temi:

A) Libero – Colore (PID Color)

B) Libero – Bianco Nero (PID Mono)

C) Photo Travel Colore e Mono (PT)

D) Natura Colore (ND)

I temi A e B sono validi per la statistica FIAF.

Il Rotary Club Manfredonia sostiene il progetto del Rotary International “END POLIO NOW”, con il quale tutti i

Rotary Club del mondo stanno riuscendo nell’impresa epocale di eradicare la Poliomielite dal mondo.

La soluzione di questa tragedia di dimensioni planetarie si sta raggiungendo (siamo al 99,5% del risultato) grazie

alla creazione di un unico fondo mondiale creato e gestito dalla Rotary Foundation.

Tutte le donazioni che ci perverranno confluiranno interamente a questo fondo.

www.endpolio.org/it/cos-e-la-polio

In linea con l’iniziativa del Presidente Internazionale 2017-18 a salvaguardia dell’ambiente e della natura: “Un

albero per ogni Rotariano” attribuiamo un Premio alla fotografia che la Giuria avrà selezionato come la migliore,

nel tema Natura, fra quelle raffiguranti alberi.

Grazie e cordialissimi saluti a tutti dal Rotary Club Manfredonia.

E’ ammesso un numero massimo di 4 immagini per sezione, categoria o classe. Le quattro immagini di ogni sezione saranno giudicate nella

sezione di appartenenza, in 4 turni di giudizio.

Ogni file deve essere nominato con il titolo dell’opera come indicato nel modulo di registrazione on-line e dovranno pervenire in JPEG

1920 lato lungo e 300 dpi massimo 3 mb. Le opere, siano esse pervenute a mezzo internet che su supporto digitale, non saranno restituite.

4) La scheda di partecipazione e le fotografie devono essere inviate esclusivamente utilizzando la procedura via web all’indirizzo www.ilgolfo.net.

5) La quota di partecipazione, a titolo di parziale contributo alle spese, è di 20 € (18 € per i tesserati FIAF) per una o due sezioni, 30 € (27 € per iscritti FIAF) per più sezioni e potrà essere versata con la seguente modalità: PAYPAL: ilgolfo.concorso@gmail.com

Il concorrente può rinunciare alla ricezione del catalogo in DVD, optando per il download dal sito, ottenendo lo sconto di euro 5 sulla quota di partecipazione. L’opzione sarà attiva sul modulo di registrazione.

Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno né giudicate né restituite.

6) Il catalogo sarà prodotto su CD/DVD con riportate tutte le opere vincitrici, le opere ammesse, il verbale della giuria.

7) La giuria seleziona e classifica a suo insindacabile giudizio le opere meritevoli.

8) La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del presente regolamento e partecipando se

ne dimostra la conoscenza.

9) Le statistiche, i verbali della giuria e tutte le opere vincitrici, saranno inseriti nel sito web www.ilgolfo.net .

10) I risultati saranno trasmessi per mail a tutti i partecipanti.

11) La informiamo, ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ( recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” nel

proseguo, per brevità, il ”Codice”), che i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico internazionale “TROFEO STELE DAUNA

2018” saranno raccolti e registrati dal Videofotoclub “Il Golfo BFI” su supporti cartacei, elettronici e/o informatici – protetti e trattati con

modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno

utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i suoi dati

potranno essere pubblicati on line nel sito web del concorso o/e sul catalogo del concorso. Il conferimento dei dati è necessario al fine di

poter partecipare al concorso. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg., del d.lgs. n° 186/2003 (tra cui a mero

titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,

la indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta

rivolta senza formalità al titolare dei dati. Titolare del trattamento dei dati è il Videofotoclub “Il Golfo BFI” tramite il proprio presidente, pro

tempore, Sergio Mastrapasqua, email sermastrap@virgilio.it

12) Nota per i Soci FIAF : Per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento FIAF le opere fotografiche presentate ai concorsi dovranno

rimanere nel tempo così come presentate la prima volta. Un opera, per esempio, presentata a colori, non potrà più essere presentata in BN e viceversa.

13) Tipo e capacità dell’attrezzatura per la giuria è: proiettore BENQ W1070 – 1920×1080

14) Se in qualsiasi momento si constata, a discrezione dell’organizzatore della manifestazione o dai giudici, prima, durante o dopo la valutazione delle immagini, che un concorrente ha presentato una o più immagini che potrebbero non rispettare le presenti Condizioni di partecipazione, comprese le definizioni dichiarate, ci si riservano il diritto di cancellare l’iscrizione al concorso e annullare qualsiasi o tutte le accettazioni o premi in relazione alla manifestazione. Le tariffe potranno non essere rimborsate. Il partecipante riconosce che la decisione degli organizzatori del concorso o dei giudici è definitiva. Al fine di garantire che le immagini siano conformi alle Condizioni di partecipazione e alle definizioni, gli organizzatori del concorso possono adottare metodi per verificare che:

a) le immagini sono il lavoro originale del concorrente;

b) le immagini sono conformi alle regole e alle definizioni stabilite nelle presenti Condizioni di partecipazione.

Questi metodi includono, tra gli altri, la richiesta di presentazione dei file RAW o altri file digitali che rappresentano l’acquisizione originale

delle immagini inviate, confrontando il concorrente con la prova che una o più immagini inviate non sono conformi con le Condizioni di

partecipazione, offrendo al concorrente l’opportunità di fornire contro prove per confutare le prove dell’organizzatore del concorso,

entro un termine prefissato. Tali voci che non sono state chiarite o che sono ancora discutibili dopo che il partecipante ha presentato

prove possono essere considerate in violazione delle presenti Condizioni di partecipazione e rifiutate. Tali voci possono essere indirizzate

al PSA per ulteriori indagini su possibili violazioni etiche. PSA si riserva il diritto di indagare in qualsiasi modo tutti i reclami / sospetti di

violazione delle condizioni di ingresso, imporre sanzioni se ritenuto necessario, annullare le accettazioni di qualsiasi immagine trovata a

violare le regole del PSA, includere il nome del concorrente nell’elenco delle sanzioni previste per i Concorso e condividere tali indagini

con FIAP. I partecipanti acconsentono automaticamente a questi termini con l’atto di iscrizione al concorso e accettano di collaborare a qualsiasi indagine.

PSA DEFINIZIONE DI BIANCONERO

Un’immagine viene considerata solo bianco e nero se dà l’impressione di non avere colore (cioè contiene solo sfumature di grigio compreso puro bianco e nero puro) o dà

l’impressione di essere un’immagine in scala di grigi che è stato modificato in un unico colore per tutta l’intera immagine. (Ad esempio, seppia, rosso, oro, ecc) Un’immagine

in scala di grigi o multi-color modificato o dando l’impressione di essere stato modificato da tonificante parziale, multi-tonificante o con l’inclusione di colorazione spot non

soddisfa la definizione di bianco e nero e deve essere classificato come un lavoro a colori.

PSA, FIAP, FIAF: DEFINIZIONE NATURA

La fotografia della natura è limitata a rappresentare la natura in tutti i rami delle scienze naturali (tranne antropologia e archeologia) nel modo che un individuo ben

istruito possa riconoscere nella fotografia il soggetto della natura e che possa affermare che essa viene rappresentata in modo credibile. La storia che viene raccontata

dalla fotografia ha più valore della perfezione tecnica. L’uomo e gli elementi umani non possono essere visibili, tranne nei casi quando l’elemento umano migliora la

storia della natura. È accettabile la presenza degli animali marcati da parte degli scienziati (ad es. uccelli inanellati, collari per il monitoraggio). Le fotografie delle piante

o degli animali allevati artificialmente, esposti ed ovviamente impostati solo per riprendere la fotografia sono proibite.

DEFINIZIONE FOTO DI VIAGGIO

Un’immagine foto di viaggio deve esprimere la sensazione di tempo e luogo, e ritrarre una terra, le sue caratteristiche distintive e la cultura nel suo stato naturale. Non ci

sono limitazioni geografiche. Il close-up immagini di persone o oggetti devono includere ambiente distinguibili. Le tecniche per aggiungere, spostare, sostituire o

rimuovere ogni elemento dell’immagine originale, se non per il ritaglio, non sono consentite. Tutte le regolazioni devono apparire naturali. Conversione in bianco e nero è

accettabile. Derivazioni tra cui infrarossi sono inaccettabili.

Nel presentare le proprie immagini o file in un concorso con il Patrocinio FIAP, il concorrente accetta, senza eccezione e senza obiezioni che le immagini inviate possono essere valutate

dalla FIAP per stabilire se queste rispettano le regole delle definizioni FIAP, anche se il concorrente non è un membro della FIAP; che FIAP utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per

questa valutazione; che l’eventuale rifiuto di cooperare con FIAP o l’eventuale rifiuto di inviare i file originali come acquisiti dalla fotocamera, o il rifiuto di fornire prove sufficienti, verrà

sanzionato dalla FIAP e che in caso di sanzioni a seguito del non rispetto delle norme FIAP, il nome di il concorrente sarà distribuito in qualsiasi forma utile per informare le violazioni

delle regole. Si consiglia di lasciare i dati EXIF nei file inviati intatti al fine di facilitare eventuali indagini.

CALENDARIO

Termine presentazione opere 10 giugno 2018

Riunione Giuria 23-24 giugno 2018

Comunicazione risultati 7 luglio 2018

Premiazione e proiezione premiati e mostra 29-30-31 luglio 2018

Invio premi e pubblicazione cataloghi 10 settembre 2018

La mostra delle opere premiate, la proiezione e la premiazione si terranno alle ore 19,00 del 29/07/2018 presso la sala presso la sala

dell’Auditorium comunale Palazzo dei Celestini in corso Manfredi – Manfredonia.

GIURIA

FABIO DEL GHIANDA AFI – BFI – AFIAP (Fotoamatori San Vincenzo, Consigliere Nazionale FIAF e Direttore del Dipartimento Concorsi)

MILKO MARCHETTI AFI (Iscritto FIAF)

NICOLA LOVIENTO BFI AFI (Presidente del CFC Foggia e consigliere nazionale FIAF)

LORENZO DI CANDIA AFIAP – GPU CR2 (socio Manfredonia Fotografica)

SERGIO MASTRAPASQUA BFI (Presidente VideoFotoClub Il Golfo)

Sostituti Conoscitore Giuseppe, Lucia Leone (VideoFotoClub Il Golfo)

Segretario di Giuria – Arturo A. Bortone BFI

Responsabile del concorso Arturo Antonio Bortone. Per informazioni arturo.bortone@gmail.com

Comitato organizzatore

Matteo Barbieri, Michela Cassa, Giovanna Cassa, Leonardo Centonza, Bartolomeo Bisceglia, Giuseppe Conoscitore.

P R E M I

MIGLIOR AUTORE PER MAGGIOR NUMERO DI OPERE AMMESSE: Trofeo Stele Dauna 2018

TEMA A – Libero Colore

Medaglia d’oro FIAP

Medaglia d’oro FIAF

Medaglia d’oro PSA

Medaglia d’argento FIAF

Medaglia di bronzo FIAF

2 Menzioni d’onore (blue ribbon)

TEMA B – Libero Bianco Nero

Medaglia d’oro FIAP

Medaglia d’oro FIAF

Medaglia d’oro PSA

Medaglia d’argento FIAF

Medaglia di bronzo FIAF

2 Menzioni d’onore (blue ribbon)

TEMA C – Photo Travel (colore o b/n)

Medaglia d’oro FIAP

Medaglia d’oro PSA

Medaglia d’oro ISF

Medaglia d’argento FIAP

Medaglia d’argento ISF

Medaglia di bronzo FIAP

Medaglia di bronzo ISF

2 Menzioni d’onore (blue ribbon)

TEMA D – Nature (Colore)

Medaglia d’oro vita selvatica PSA

Medaglia d’oro PSA

Medaglia d’oro FIAP

Medaglia d’argento PSA

Medaglia di bronzo PSA

2 Menzioni d’onore (blue ribbon)

Riproduzione artistica della Stele Dauna offerta dal Rotary Club Manfredonia – miglior fotografia raffigurante alberi, in accordo con

il progetto del Rotary Club nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio.