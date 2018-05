Il Presidente Emiliano (ph enzo maizzi)

“Come promesso, abbiamo mantenuto l’impegno di stanziare ulteriori 20 milioni di euro per la copertura degli assegni di cura, che si aggiungono ai 12 milioni già stanziati dalla Regione e ai 18 milioni stanziati dallo Stato. Un impegno preso con le associazioni e le famiglie, con le quali abbiamo anche avviato un percorso partecipato per la scrittura del prossimo bando”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento alla rimodulazione da parte del Consiglio regionale – votata all’unanimità – di 20 milioni di euro per gli assegni di cura. “Ulteriori 20 milioni per gli assegni di cura” ultima modifica: da

