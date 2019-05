Alberobello, tra i luoghi più famosi della Puglia

Di:

Quando si pensa alla Puglia e a cosa visitare una delle prime idee che viene in mente è proprio il famosissimo paese dei trulli, Alberobello.

Ma cerchiamo di scoprire di più riguardo Alberobello e cosa c’è da vedere.

La città dei trulli

Se Alberobello è stata denominata la città dei trulli un motivo ci sarà. Il nucleo storico del paese è infatti quasi interamente costituito da trulli, piccole costruzioni in pietra con tetti conici tipici di queste zone.

La base è di un colore bianco acceso il quale va completamente in contrasto con il colore scuro del tetto realizzato anch’esso con pietra locale.

Il centro storico di Alberobello è stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco e basta passeggiare 5 minuti per le sue tortuose strade in salita per comprendere perché. Ad ogni passo si scopre un piccolo mondo antico ricco di leggenda, mistero e perché no..magia.

Camminando si ha la sensazione di immergersi in un’atmosfera fiabesca intervallata solo dai negozietti di souvenir che tentano di vendere piccoli trulli o altri gadget del luogo.

Molti trulli presentano dei simboli sul tetto i quali indicavano solitamente il simbolo della famiglia che occupava quello specifico trullo o in che modo questo era utilizzato.

Cosa vedere

Alberobello è un paesino ricco di cose da vedere. Come detto il centro storico è quasi completamente caratterizzato dai trulli e, in particolare, sono due le zone più ricche di queste costruzioni: il Rione Monti e il Rione Aia Piccola.

Il consiglio è proprio quello di iniziare il proprio tour da queste due zone in modo tale da potersi godere a pieno la grande quantità di trulli presenti qui.

In particolare nel Rione Monti da non perdere la Chiesa di S.Antonio situata completamente all’interno di un caratteristico trullo.

Oltre a questo ci sono tanti altri luoghi da non perdersi. Uno di questi è Casa Pezzola la quale è caratterizzata da un complesso di 15 trulli comunicanti tra loro che si staglia tra Piazza del Popolo e il quartiere Aia Piccola.

Altro trullo da vedere è il Trullo Sovrano. Questo è situato a Piazza Sacramento nel quartiere Aia Piccola ed è l’unico trullo che non presenta una struttura semplice e su un piano come gli altri bensì una struttura su collocata su due piani.

Ad oggi questo ospita il Museo del territorio.

Anche i Trulli Siamesi sono un’interessante struttura da non lasciarsi scappare. Nello specifico si tratta di due trulli uniti sulle sommità ma le quali porte di ingresso conducono su due strade completamente differenti.

Un tempo questi due trulli erano comunicanti mediante una porta interna che ad oggi non esiste più.

Infine un altro luogo da visitare assolutamente è il Belvedere di Alberobello grazie al quale è possibile vedere il Rione Monti in tutta la sua bellezza osservando dall’alto i centinaia e centinaia di piccoli trulli. Uno spettacolo che lascia letteralmente senza fiato.