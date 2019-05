Dibisceglia “Ge. Co. Ci. chiede il saldo dei loculi prima della consegna”

Di:

Cerignola, 22 maggio 2019. “Sono tantissime le famiglie cerignolane che in questi giorni si stanno vedendo recapitare una lettera dalla Ge. Co. Ci., la società che sta effettuando i lavori di ampliamento del cimitero, con la quale si richiede il saldo di quanto dovuto per l’acquisto dei nuovi loculi.

Eppure il contratto di project financing, sottoscritto nel 2016 tra il Comune e la Società, prevedeva che il saldo avrebbe dovuto essere versato al momento della consegna dei loculi, cosa ancora lontana dal realizzarsi”.

“Già allora ci opponemmo alla scelta del Sindaco Metta di sottoscrivere quel tipo di contratto di appalto, perché le clausole previste erano particolarmente vessatorie per i cerignolani.

Venivano proposte cappelle a prezzi altissimi e si chiedeva il pagamento dell’80% del prezzo al momento dell’acquisto ed il restante 20% alla fine dei lavori e consegna dei loculi.

Oltre al danno la beffa! Non solo i loculi avrebbero già dovuto essere consegnati mesi fa, ma se ne chiede anche il pagamento totale ancor prima che siano consegnati”.

“Ancora una volta ad andarci di mezzo sono i cittadini. Ci aspettiamo che almeno questa volta il Sindaco decida di stare dalla parte di coloro che rappresenta e non dei soliti centri di potere, prenda in mano la situazione e faccia valere le clausole contrattuali che lui stesso ha sottoscritto”.

Maria Dibisceglia

Consigliere comunale PD Cerignola