Foggia. Sventato furto all’enoteca Nuvola

Di:

Foggia, 22 maggio 2019. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in ambito cittadino finalizzati anche a contrastare i reati predatori ed in particolare quell ai danni di attivita commerciali, nella nottata del 22.05.2019, veniva sventato it furto perpetrato da ignoti malviventi ai danni dell’enoteca “Nuvola” ubicata a Foggia in via Fuiani.

L’evento criminoso non si verificava grazie al tempestivo intervento di personale delle volanti e dell’istituto di vigilanza “Watchmane Eye” the constatava it danneggiamento della serratura della saracinesca posta a protezione della suddetta attivita commerciale.