Genny Savastano di Gomorra al GrandApulia

Foggia, 22 maggio 2019. Salvatore Esposito, il volto di Genny Savastano della famosa serie TV “Gomorra” sarà ospite del GrandApulia domenica 2 giugno. L’attore incontrerà i fans per il firmacopie del suo libro ‘Non volevo diventare un boss – Come ho realizzato in miei sogni grazie a Gomorra’, edito da Rizzoli. Un racconto di vita intenso che mostra una faccia simile e diversa, complementare ed antitetica, della Napoli raccontata nella serie televisiva che lo ha reso famoso. Cresciuto proprio là dove molti giovani cadono vittime delle illusorie promesse della camorra, Salvatore in questo libro si racconta al bivio di un destino che lui, grazie soprattutto all’appoggio fondamentale della sua famiglia, ha preso per mano verso una strada luminosa, forte di un sogno che aveva sin da quando era bambino: quello di fare l’attore. Quasi ironicamente quella strada però gli si è riproposta, e lui ha saputo interpretarla e farla vivere in tutta la sua brutale ed umana ricchezza nel personaggio di Genny.

L’evento, oltre a dare la possibilità a tutti i fans di incontrare uno dei personaggi più famosi e controversi dello schermo, porta con sé un messaggio positivo e importante per i più giovani: quello di non cercare facili scorciatoie, ma di rimboccarsi le maniche e inseguire le proprie passioni, perché i sogni possono davvero diventare realtà, se non ci si lascia ingannare dalla sirena del guadagno facile.

Per accedere al firmacopie, che si terrà alle 16.30 di domenica 2 giugno in piazza centrale (ingresso rosso) sarà necessario essere in possesso del libro (acquistabile presso la libreria Giunti al Punto di GrandApulia) e del pass. Chi avrà acquistato il libro al GrandApulia riceverà immediatamente un pass prioritario, chi lo avrà acquistato altrove potrà comunque partecipare al firmacopie grazie ad un pass standard che darà accesso al palco una volta esauriti i pass prioritari. I minorenni per ottenere il pass dovranno essere in possesso della liberatoria compilata da un genitore e scaricabile sul sito www.grandapulia.it.

I pass standard saranno distribuiti presso un apposito desk (collocato in piazza centrale) nei seguenti giorni ed orari:

Sabato 1 giugno dalle 16:00 alle 20:00

Domenica 2 giugno dalle 10:00 alle 17:30