Gianluigi Paragone a San Giovanni Rotondo per sostenere Nunzia Palladino

Domani,giovedì 23 maggio, il senatore e giornalista Gianluigi Paragonecon#AvantiTuttiTourarriva a San Giovanni Rotondo,ore 18.00 Agorà in Piazza Don Bosco.Oltre a Paragone interverrà la candidata sindaca del MoVimento 5 stelle Nunzia Palladino.

La vecchia politica ha tradito i cittadini, lasciando indietro i più deboli e mettendo i politici in prima classe. Una volta al governo, il MoVimento 5 Stelle ha da subito ribaltato il paradigma, mettendo al primo posto le esigenze dei più deboli: gli esodati, i truffati dalle banche, i malati di gioco d’azzardo, i pensionati minimi, le giovani coppie. Lo diciamo da sempre: “nessuno deve rimanere indietro”.

Ora abbiamo iniziato a renderlo realtà, perché per migliorare l’Italia bisogna andare avanti tutti. Così è nato #AvantiTuttiTour, quattro settimane in viaggio attraverso tutta Italia per ritrovare il nostro posto di cittadini e di attivisti.

Un viaggio per incontrarci di persona e parlare faccia a faccia di Ambiente, Salute, Giustizia, Lavoro, di quello che è stato fatto e di tutto quello che ancora c’è da fare, con uno sguardo all’Europa, dove porteremo le nostre battaglie. Dobbiamo incontrarci di persona, per ascoltarci, essere più forti e andare davvero avanti tutti. L’incontro sarà anche in diretta Facebook nella pagina ufficiale di Nunzia Palladino candidata M5S.