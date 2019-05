Di:

Quando il ministro dell’Interno Matteo Salvini disse «la pacchia è finita», si riferiva agli sbarchi degli immigrati. Non poteva immaginare che la sua frase sarebbe calzata a pennello per un’ipotesi suggerita da uno dei suoi colleghi di governo a lui meno graditi, cioè il ministro dell’Economia. Giovanni Tria, finora bastian contrario in un Esecutivo che vorrebbe spendere più di quello che ha, si lascia sfuggire una battuta che potrebbe tradursi proprio in quel concetto: «La pacchia è finita». Non per gli immigrati, però, ma per i lavoratori dipendenti che stanno al di sotto di una certa fascia di reddito. Che cosa ha detto Tria di così allarmante? Che forse dovremo dire addio agli 80 euro di Renzi perché sono una misura sbagliata.

FONTE https://www.laleggepertutti.it/286046_addio-agli-80-euro-di-renzi