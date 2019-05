Pisa il Comune più efficiente e virtuoso d’Italia. Foggia il peggiore

Di:

Quali sono i Comuni italiani più in difficoltà dal punto di vista finanziario e quali, invece, quelli più virtuosi? La medaglia d’oro spetta a Pisa, che vanta l’indicatore di efficienza più elevato di tutti, pari a 139,50 punti. Tutti gli altri sono ben distanziati. Parma, che è in seconda posizione, infatti, è ferma a 85,31 punti, e Padova, terza, è ancora più sotto, a 71,92 punti. Al fondo della classifica troviamo il Comune di Foggia, che ha un indicatore negativo per ben 69,14 punti. Appena sopra ci sono Brindisi, a -68,27, e Napoli, a -57,93. Sono i dati dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano, che ha condotto un’analisi approfondita sui 52 capoluoghi di Provincia con più 80 mila abitanti nelle regioni a statuto ordinario, per contribuire a quel processo di chiarezza e trasparenza finalizzato a evitare sprechi e diseconomie che, con le riforme della finanza locale di questi anni, i bilanci comunali stanno cercando di portare avanti, a volte con grande fatica. “L’indicatore di efficienza che abbiamo ricavato deriva dalla sottrazione di quello di spesa da quello di offerta, dalla differenza fra i due insomma. Se è positivo, indica naturalmente una migliore efficienza”, ha spiegato Alessandro Banfi, curatore dello studio.

fonte www.businesspeople.it