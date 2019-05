SO.GE.F.IMM. Srl, Cangelli replica a Mainiero

Di:

Foggia. “Sulla vicenda SO.GE.F.IMM. Srl Giuseppe Mainiero, candidato sindaco con l’ambizione di diventare consigliere comunale, fa finta di dimenticare quali siano le competenze dell’organo politico e quali quelle della tecnostruttura. Una dimenticanza piuttosto grave per uno attento e scrupoloso come lui.

Tutti gli atti citati dal candidato sindaco con l’ambizione di diventare consigliere comunale sono infatti determinazioni dirigenziali, quindi atti puramente gestionali che competono alla dirigenza e non al sindaco, all’assessore o alla Giunta. Non c’è quindi nessuna premiata ditta, anche se riconosco una certa simpatia a questa espressione. C’è invece e senza alcun dubbio una grave sciatteria, non imputabile in alcun modo alla rappresentanza politica. Una sciatteria di cui ero pronto a discutere in Consiglio comunale dal momento che l’argomento è stato regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno. Ero pronto a discuterne, con il conseguente trasferimento della documentazione alla Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità in capo alla tecnostruttura.

Mainiero parla di chiavi mai restituite, che sarebbero rimaste chiuse nel cassetto della scrivania del Capo di Gabinetto. Mi spiace, ma non ne sapevo nulla. Ho appreso di questa circostanza dalla nota stampa del candidato sindaco, evidentemente bene informato, perché com’è noto non svolgo funzioni di custode del Comune né di addetto alla perlustrazione dei cassetti delle scrivanie”.