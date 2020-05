Capozzi “Riaprire termini concorsuali per Concorso pubblico di infermiere”

Molto spesso abbiamo sentito riecheggiare questa frase nelle televisioni, sui giornali, dal popolo. Sembrerebbe, però, che con l’attenuarsi della diffusione di CoVid-19, le luci dei riflettori si stiano spegnendo e ciò che veniva affermato, sostenuto, sino ad una quindicina di giorni fa, stia lentamente, ma inesorabilmente, passando nel dimenticatoio. Stiamo già percependo questo calo dell’attenzione, che tutto il mondo politico ci aveva sinora riservato, e questo ci fa sentire, come più volte accaduto in passato, dimenticati dalle Istituzioni”.

“Vorremmo che in questa Regione, le cose andassero diversamente. Vorremmo che i nostri Governanti continuassero ad avere “buona memoria” nei confronti degli Operatori Sanitari e, quindi, potessero smentire le nostre percezioni negative di abbandono, producendo azioni concrete a favore di tutto il Personale che in questo periodo difficilissimo ha profuso incondizionatamente un impegno esemplare. Per questo siamo a chiedere la riapertura dei termini concorsuali per il Concorso pubblico regionale di Infermiere. Per permettere ai nostri neolaureati Infermieri, che si sono gettati nella lotta al SARS- COV2 senza pensare ai rischi, ma dimostrando solo un amore per la propria Professione, di poter partecipare. Non tutti hanno accettato i rischi. Qualcuno ha preferito rinunciare per paura di contrarre questa tremenda malattia. Anche questo conta!”.

“Per questo Noi proponiamo che, all’interno della suddetta procedura concorsuale, venga prevista, tra i titoli, una specifica assegnazione di punteggio per coloro i quali abbiano prestato servizio in questo periodo, lavorando con profonda dedizione e, in qualche caso, contraendo la malattia. SIAMO CONVINTI CHE LO HANNO ABBONDANTEMENTE MERITATO!”.

Foggia 22/05/2020 – Il Segretario Territoriale FSI-USAE, Achille Capozzi