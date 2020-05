“Caso fuochi”, e minacce. Grassi a San Severo “Intollerabile quanto è successo” (Foto)

, 22 maggio 2020. “Quanto è accaduto a San Severo è intollerabile. Irresponsabili sono stati i comportamenti del promotori e partecipanti alla manifestazione non autorizzata con accensione di ‘batterie’, in questo momento di grande sensibilità, dove, come noto, sono vietati gli assembramenti di ogni genere. Assolutamente inaccettabili i messaggi circolati via facebook all’indirizzo del prima cittadino di San Severo“. Così il Prefetto di Foggia,, nel giorno della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a San Severo. All’incontro, svoltosi nella sede del Comune, hanno partecipato il Sindaco Miglio ed i vertici delle Forze di Polizia.

La riunione segue i Comitati già realizzati nell’immediatezza dei fatti ed è stata l’occasione per fare un ulteriore punto di situazione sulle vicende che hanno caratterizzato il centro sanseverese in questi giorni. Vicende per le quali il Prefetto ha già espresso una ferma condanna sia per gli assembramenti che si sono evidenziati in relazione ad una manifestazione non autorizzata e con divieto di detenzione, trasporto ed accensione di materiali pirotecnici e ancor di più per le frasi intimidatorie rivolte via facebook al Sindaco Miglio che hanno determinato il Prefetto ad adottare stringenti misure di tutela nei suoi confronti.

“Sono certo che questo impegno sara sostenuto da tutte le forze del territorio, nessuna esclusa, che intendono tracciare con le loro sistematiche azioni percorsi di legalità che rendono l’azione delle Istituzioni più forte di coloro che vi si oppongono.”

Fotogallery Enzo Maizzi, San Severo 22 maggio 2020