Covid a Torremaggiore, Di Pumpo “100 casi di contagio accertati”

“Siamo ufficialmente in una nuova fase. Dopo lo stop causato dall’, finalmente stiamo cominciando piano piano a riprendere in mano le nostre vite. Ribadisco le raccomandazioni che devono aiutarci a vivere bene per continuare a proteggerci. In tarda serata ieri, ho avuto aggiornamenti ufficiali in merito al totale dei contagi nella nostra Cittadina.

Complessivamente abbiamo raggiunto la quota 100 casi di contagio accertati, di cui 65 sono ormai guariti (fortunatamente), 5 sono deceduti e 30 sono attualmente positivi. Questi dati ci devono dare la consapevolezza che non dobbiamo abbassare la guardia, ma dobbiamo continuare ad andare avanti con le dovute attenzioni per noi stessi e per gli altri, specie per le persone più deboli. Rinnovo il mio in bocca al lupo a tutti i lavoratori, datori di lavoro e cittadini che si stanno impegnando al massimo per rispettare le regole. Forza Torremaggiore”.

Lo riporta Emilio Di Pumpo Sindaco di Torremaggiore.