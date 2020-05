Di Mauro “Al lavoro sul documento unitario da consigliere per Foggia”

Foggia, 22 maggio 2020. Il consigliere di Forza Italia, verso la mezzanotte di ieri, ha pubblicato su facebook la bozza di documento sull’emergenza Covid-19 in elaborazione da parte della conferenza dei capigruppo. Com’è noto, la sua redazione era stata rimandata nel primo consiglio comunale del 12 maggio, rinviata alla conferenza dei capigruppo, richiamata – per il ritardo nel presentarsi presso la sede di discussione del consigliere Di Mauro- dal presidente Iaccarrino in una nota stampa.

Il post di Di Mauro fa luce su una ritrovata unità di intenti da parte di maggioranza e opposizione su questo tema specifico, o almeno così pare. Scrive Di Mauro: “Con il collega Giulio Scapato abbiamo da poco finito di lavorare al documento unitario con i tutti i provvedimenti da adottare per l’emergenza Covid-19 a favore dei nostri concittadini, che porteremo nel prossimo consiglio comunale. Un intenso pomeriggio e una serata di lavoro vissute insieme ai colleghi Francesco D’Emilio (Fdi), Giuseppe Fatigato e Giovanni Quarato (M5s),Danilo Maffei (Impegno per Foggia), Concetta Soragnese (Lega) Paolo Citro (Foggia Vince) Antonio Capotosto (Udc) e il vice sindaco Paolo La Torre. Grazie anche agli altri consiglieri che pur non potendo esserci non hanno fatto mancare le loro idee. E infine grazie ai colleghi del gruppo di Forza Italia che mi hanno delegato di rappresentare le loro proposte al tavolo Dario Iacovangelo, Pasquale Rignanese e Consalvo Di Pasqua”.

Alcune voci sul rimpasto di giunta, che sarebbe in atto, danno Di Mauro come possibile candidato ad un posto nell’esecutivo rimescolando le “poltrone”, cui il centrosinistra ha fatto più volte riferimento in questi giorni di ripresa dell’attività consiliare. Di Mauro nel post sottolinea il ruolo di “vicesindaco” di La Torre (leghista) e conclude, per quanto riguarda il suo ruolo, che è quello di “consigliere comunale”, dunque non sarebbe lui, eventualmente, al centro del rimpasto: “Soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, e del tempo che meritava…perché quello del consigliere comunale è un compito che non può conoscere orari, per Foggia”. Gli assetti in aula, per il momento, restano quelli definiti la scorsa estate.