Efficacia test diagnostici per rilevazione anticorpi: studio con dr. Ferraro

Roma, 22 maggio 2020. “SARS-CoV-2 è stato scoperto alla fine di dicembre 2019 e, da allora, è diventato una pandemia globale. I test di laboratorio COVID-19 tempestivi e accurati sono un passaggio essenziale nella gestione dell’epidemia di COVID-19. Ad oggi, i test basati sulla reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa (RT-PCR) nei campioni respiratori sono lo standard di riferimento per la diagnosi di COVID-19. Sfortunatamente, RT-PCR ha diversi limiti pratici. Di conseguenza, sono urgentemente richiesti metodi diagnostici alternativi, sia per alleviare la pressione sui laboratori e sulle strutture sanitarie sia per espandere la capacità di test per consentire lo screening su larga scala e garantire un intervento terapeutico tempestivo“.

“Ad oggi, sono stati condotti pochi studi sul potenziale utilizzo di test rapidi per COVID-19, con alcuni risultati contrastanti. Pertanto, la presente revisione sistematica e meta-analisi sono state intraprese per esplorare la fattibilità di rapidi test diagnostici nella gestione dell’epidemia di COVID-19. Sulla base di dieci studi, abbiamo calcolato una sensibilità aggregata del 64,8% (IC 95% 54,5-74,0) e una specificità del 98,0% (IC 95% 95,8-99,0), con elevata eterogeneità e rischio di distorsioni di segnalazione. Possiamo concludere che: (1) test diagnostici rapidi per COVID-19 sono necessari, ma dovrebbero essere adeguatamente sensibili e specifici; (2) ad oggi sono stati effettuati pochi studi; (3) gli studi inclusi sono caratterizzati da un numero basso e una bassa potenza di campionamento e (4) alla luce di questi risultati, l’uso dei test disponibili è attualmente discutibile per scopi clinici e non può sostituire altri test molecolari più affidabili, come i test basati su RT-PCR“.

E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Medicine”, dal titolo “Point-of-Care Diagnostic Tests for Detecting SARS-CoV-2 Antibodies: A Systematic Review and Meta-Analysis of Real-World Data”. Tra gli autori anche il dr. Pietro Ferraro del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, dell’Asl Foggia.