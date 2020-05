Fabrizio Tatarella “Altieri non è Adriana Poli Bortone, leader che aveva consensi”

La proposta del nome di Nuccio Altieri come candidato alle regionali della Lega in Puglia, ha scatenato le proteste dell’eurodeputato leghista Andrea Caroppo, di Fratelli d’Italia, e di alcuni esponenti e dirigenti storici della destra. Fabrizio Tatarella, vicepresidente dell’omonima Fondazione, fa il parallelo con quanto avvenuto cinque anni fa quando la coalizione si presentò divisa,sostenuta dal partito die da Forza Italia mentrestavano con. Di seguito, il suo intervento.

“Cinque anni dopo, Trifone Alteri si candida a prendere il posto di Adriana Poli Bortone, ma Adriana era un leader e aveva consensi, l’ex fittiano, che deve tutto a Raffaele, non è un leader e non ha voti. Inoltre, la maggioranza degli elettori e dei dirigenti della Lega non lo voterebbe. Andrea Caroppo arrivò primo in Puglia alle elezioni europee del 2019, da solo contro tutti, anche contro Salvini che candidava il suo amico personale Massimo Casanova. Una sconfitta dura da digerire per i vertici leghisti.

Caroppo prese 50mila preferenze, che sono voti suoi non della Lega. Altieri non ne prenderebbe 50 nemmeno nella sua Rutigliano. Il centrodestra è nato in Puglia, la regione più a destra dai tempi di Tatarella e farebbe bene a ritrovare l’armonia se vuole vincere. Se Salvini ha deciso di rompere il centrodestra nella terra di Pinuccio, in Puglia, se ne assumerà la responsabilità davanti agli elettori, non solo pugliesi.

Da sempre chi ha tradito il centrodestra ha pagato questo grave errore scomparendo. La Lega, dovesse andare da sola, non supererebbe l’8% non entrando nemmeno in consiglio regionale. Non credo sia questo il progetto di Matteo Salvini”.

Fabrizio Tatarella, vicepresidente ‘Fondazione Tatarella’