“Foggia avrà la dog area nel Parco Campi Diomedei”

, 22 maggio 2020. L’Amministrazione del Comune di Foggia e l’assessore dott.hanno accolto la richiesta dell’associazione Co.N.AL.Pa . ( Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio) Delegazione di Foggia , inoltrata in gennaio, di realizzare una dog area nel comprensorio dei Campi Diomedei.

“L’area DOG prevista nel Parco Campi Diomedei avrà una superficie di oltre 1300 mq, sarà recintata e dotata di cancello d’accesso da mantenere sempre chiuso. Per agevolare l’attività fisica dei cani sarà attrezzata con una serie di strutture fisse studiate per il mantenimento dell’agilità e della forma fisica e mentale. Gli attrezzi utilizzati nell’area per sgambatura si ispirano ai famosi percorsi Agility Dog. Essa è stata progettata al fine di essere utilizzata con sicurezza. Il percorso Agility Dog fisso è stato studiato per offrire un’opportunità in cui praticare attività fisica all’aria aperta con divertimento e condivisione assieme ai nostri amici a quattro zampe. E’ prevista un’area pavimentata con materiale drenante con percorsi con panchine”. ( Studio Ampolo Architetti & associati).

Conalpa ringrazia l’Amministrazione e l’assessore De Martino per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nel venire incontro alle esigenze dei proprietari di cani di Foggia e dei nostri amici ‘pelosetti'”, dice M.G.Miccolis, presidente Co.N.Al.Pa. Foggia.