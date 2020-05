Galleria Fondazione dei Monti Uniti riapre al pubblico

Foggia, 22 maggio 2020. Dopo il lungo stop imposto alle manifestazioni culturali a causa dell’emergenza Coronavirus, da2020con la mostra, personale dedicata aorganizzata per celebrare i cinquant’anni di attività artista del Maestro foggiano. Nonostante la Fondazione abbia mantenuto la sua operatività durante tutta la Fase 1, sostenendo gli sforzi che hanno dovuto affrontare gli operatori del territorio chiamati a contrastare l’emergenza Covid-19, fino ad oggi era stato possibile visitare la mostra solo virtualmente, attraverso i canali social dell’ente di via Arpi, vista la chiusura imposta dalla drammatica diffusione del contagio pandemico, occorsa subito dopo l’inaugurazione dello scorso 7 marzo.

Da lunedì 25 maggio, quindi, a partire dalle ore 10:00 sarà possibile accedere al percorso espositivo nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza disposte dalle normative governative, che prevedono il distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate (saranno ammessi sette visitatori per volta) e sanificazione degli spazi comuni fruibili da parte del pubblico, oltre all’adozione dei necessari dispositivi di protezione personale.

La chiusura è stata prorogata a sabato 20 giugno: la mostra, curata da Gaetano Cristino, sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17:30 alle 20 (domenica e festivi chiuso). Ingresso libero.

“Pochi artisti – ha detto il Presidente della Fondazione, prof. Aldo Ligustro – sono riusciti a coniugare le loro diverse passioni fino a farle diventare un tutt’uno. E tra questi c’è sicuramente Matteo Manduzio. Infatti, dopo venti anni di pratica pittorica attenta a rivisitare con originalità, le maggiori espressività linguistiche dell’arte contemporanea, verso la fine degli anni ’80, Manduzio si volge alla ricerca sui ‘materiali’, ma, diversamente dagli artisti dell’arte povera, non ‘impoverisce’ né riduce all’essenziale i segni presenti sui materiali, ma li esalta. Il pittore-bibliofilo si dedica infatti alla raccolta e all’assemblaggio soprattutto di materiale cartaceo, scarto di restauri di libri antichi, per realizzare opere che mantengono traccia delle mutazioni e degli elementi simbolici che il tempo e l’artista vi hanno impresso, in una coinvolgente sintesi visiva, sensoriale e concettuale. Già, perché sia la pittura che i ‘materiali’ di Manduzio colpiscono i sensi per portarci nei territori della riflessione e della spiritualità”.