Il lockdown e il “bonus tempo” per gli alunni diversamente abili

Dal 10 marzo di questo 2020, che sicuramente non dimenticheremo più, abbiamo assistito a grandi trasformazioni nella nostra vita: siamo passati dallo stare quasi mai in casa ad essere reclusi in casa, con un imperativo un po’ per tutti, quello di trovare il lato positivo nel negativo. Il negativo lo conosciamo già, lo abbiamo vissuto ciascuno in forma più o meno pesante e abbiamo purtroppo visto immagini – anche queste difficili da dimenticare – di bare talmente numerose che è dovuto intervenire l’esercito per la gestione di un problema, i funerali, diventato altro rispetto alle certezze che pensavamo di avere. E la tv per 24 ore al giorno ci ha segnalato e ci segnala le sofferenze individuali di chi, ammalato, ha vissuto questa forma particolare di polmonite come una sorta di condanna a morte. Anche quando tutto si è risolto. E gli altri cambiamenti sono arrivati con l’effetto domino, e siamo arrivati a serrare addirittura le scuole.

Docenti e dirigenti determinti nella didattica online

Le scuole più munite di strumenti tecnologici ben funzionanti hanno immediatamente reagito all’assenza dei ragazzi nelle aule con le aule virtuali della didattica ora nota come didattica a distanza; ma c’è da dire che tante altre scuole, dalla tipologia formativa meno tecnologica, hanno trovato nei docenti e nei dirigenti la determinazione di affrontare la necessità della lezione a distanza cui non si era mai fatto ricorso prima. E’ il caso delle scuole elementari, della scuola media inferiore e di alcune tipologie di scuole superiori, come i licei, che hanno retto abbastanza bene il contraccolpo del cambiamento giunto immediato e improvviso.

Sulla didattica a distanza si sa che è solo uno strumento, che non è il vero metodo di insegnamento, per la semplice ragione che la didattica vive della compresenza del Maestro e dell’Allievo, in ogni ordine di studi; vive del rapporto fra il giovane e l’adulto; vive della scintilla della curiosità e dell’amore per l’apprendimento che solo la voce modulata del docente, il suo sguardo, le sue parole, i suoi gesti possono comunicare. In una parola: essa vive di testimonianza. Perché si impara per imitazione, nessuno può essere migliore modello di chi testimonia l’amore per il proprio lavoro ai cittadini del futuro.

La pazienza degli alunni, dei docenti e delle famiglie ha contribuito al completamento ormai prossimo di un anno scolastico impensabile al passaggio dell’ultimo capodanno.

Il lockdown per alunni diversamente abili

Ma c’è una categoria di alunni e di genitori che questa pazienza non hanno potuto introiettarla come gli altri: sono le famiglie dove un figlio, una figlia è diversamente abile rispetto a quelli che chiamiamo normodotati. Per loro, genitori e figli, la chiusura in casa è stata una vera tragedia. Perché, al di là dei vari problemi individuali di ordine psicomotorio, che sono inquadrati secondo livelli di gravità che solo gli esperti possono formulare, al di là di tutto, quello che rende più sopportabile la vita per chi è stato già messo a dura prova dalla vita è lo stare insieme agli altri. Sentire, in classe, il contatto fisico con i compagni, con i docenti curricolari e di sostegno; avvertire le ore trascorse in forme di apprendimento misurate sui loro ritmi vitali e le ore di socializzazione con i coetanei. Ore che sono sottratte alla famiglia ma che recano una maggiore serenità alle famiglie, nelle quali l’amore non può mai essere disgiunto dalla preoccupazione per il futuro dei loro ragazzi. E le famiglie hanno bisogno di tanta tranquillità, perché sono messe a dura prova insieme ai loro figli.

Alla compagnia per tutti loro è subentrata la solitudine. La video lezione non può in nessun modo sostituire quello di cui questi ragazzi hanno bisogno. I volti dei loro genitori intervistati in tv hanno una serenità che non nasce in questo periodo in cui hanno dovuto aumentare la loro pazienza ma da una pazienza intelligente esercitata per anni e anni. Ma il tono di queste mamme è garbato ma non del tutto sereno. Si avverte, dietro la loro educazione, anche tanta rabbia, perché il lavoro fatto da tutti, scuola e famiglia, fino al 9 marzo è praticamente vanificato da questi mesi vissuti esattamente all’opposto.

Il bonus tempo

Un bel servizio de La vita in diretta del 21 maggio fa vedere proprio questo turbinio di sentimenti: la rabbia dietro la compostezza, perché il loro dolore per il futuro di questi figli non si interrompe mai, insieme ad un amore che possiamo immaginare totalizzante. Chiedono, le mamme di oggi in tv, la bocciatura di un figlio che deve recuperare il tempo perduto e che non potrebbe reggere i ritmi sostenuti di un completamento del percorso scolastico attuale insieme a quello richiesto dalla classe progressiva; chiedono il bonus tempo che significa dare un ascolto autentico alla relativa lentezza con cui le creature diversamente abili si muovono. Formula efficace questa del bonus, ma altrettanto efficace è anche il richiamo alla parola tempo, perché, se fino a questa terribile esperienza del virus chi non aveva problemi faceva del tempo anche un uso di spreco indifferente e indifferenziato, oggi tutti siamo probabilmente più preparati a comprendere che non solo i figli normodotati hanno bisogno del bonus tempo, di una regolare e non sporadica attenzione da parte dei propri genitori ma anche capire la necessità di un tempo più rallentato, che consenta ritmi di vita sostenibili per le variegate velocità con cui alcuni di noi sono chiamati a percorrere la vita. E allora ne può discendere qualcosa di nuovo, per esempio non un parlarsi fra sordi ma un parlarsi sempre con maggiore attenzione fra famiglia e scuola. Il dialogo già c’è ma questa sorta di bonus potrebbe portare anche a nuovi comportamenti, come incontrarsi fra coetanei anche in ore non necessariamente solo scolastiche, secondo un gioco di squadra che avrebbe il vantaggio di assicurare un senso non solo al tempo di chi ne necessita di più ma anche al proprio tempo, che diventerebbe così un tesoretto non scontato e da non sciupare nel vuoto, magari in gesti anche autodistruttivi perché non se ne comprende a sufficienza il grande valore. Un bel vaccino contro una vita che pare destinata a diventare sempre più una movida.

a cura di Maria Tersa Perrino, 22 maggio 2020