Juve e la maledizione Champions: 24 anni fa l’ultima vittoria

(wikipedia). Il cammino verso la finale

La partita. La finale

La Juventus, finalista di Coppa UEFA la stagione precedente, torna in finale di Coppa dei Campioni-Champions League per la quarta volta, a undici anni dalla sua precedente apparizione nonché, fin lì, unica affermazione: proprio quella sfida, oscurata dalla strage dell’Heysel, offre ai bianconeri il maggiore stimolo per provare finalmente a festeggiare, come nelle parole del vicepresidente juventino Roberto Bettega, una «vera» vittoria. Dall’altra parte l’Ajax, campione uscente, si affida a un gruppo che seppur rinnovato e a tratti ancora acerbo, nei mesi precedenti ha già dimostrato il proprio valore conquistando un quadruple, e che limitatamente alla Champions League vanta una grande invulnerabilità, con una sola sconfitta nei precedenti venti incontri.

L’avvio è appannaggio della Juventus, anche per via di una certa tensione che blocca alcuni giovani elementi dell’Ajax, portandoli in questa fase a commettere vari e ingenui errori.[1] La gara si sblocca al 13′ quando il difensore biancorosso Frank de Boer si esibisce in un maldestro colpo di testa in ripiegamento, che permette all’attaccante juventino Fabrizio Ravanelli d’incunearsi lestamente tra lo stesso de Boer e il portiere Edwin van der Sar in uscita, e nonostante la posizione molto angolata oltreché il tentativo di salvataggio di Sonny Silooy, d’insaccare in scivolata per il vantaggio bianconero. La rete subìta desta l’Ajax che si ricompone e inizia a spingere verso la metà campo avversaria, rendendosi pericoloso in particolar modo su palla inattiva: dapprima, su azione di calcio d’angolo, Nwankwo Kanu costringe l’estremo difensore bianconero Angelo Peruzzi a un grande intervento che nega il pareggio agli olandesi; un gol solo rimandato poiché al 41′ la retroguardia juventina si lascia sorprendere da un calcio di punizione dal limite dell’area, con Peruzzi il quale può solo smanacciare una palla che ricade così tra i piedi del fantasista ajacide Jari Litmanen, autore del pari con un facile tap-in sottorete.

Le due squadre vanno all’intervallo sull’1-1, punteggio che rimane invariato anche nella seconda frazione di gioco, più avara di emozioni, e dove si segnala unicamente una nitida occasione per il capitano dei torinesi, Gianluca Vialli, il quale da posizione molto favorevole calcia sull’esterno della rete. La sfida si prolunga quindi ai tempi supplementari, risoltisi in un nulla di fatto, consegnando l’esito della finale ai tiri di rigore: nella serie dal dischetto i calciatori juventini sono infallibili, mentre tra gli amsterdamiani risultano decisivi gli errori di Edgar Davids e Silooy, le cui conclusioni vengono entrambe respinte da Peruzzi; realizzando il suo tentativo, Vladimir Jugović consegna alla Juventus il suo secondo titolo nella competizione. Con questa vittoria, inoltre, Vialli entra nella ristretta cerchia dei giocatori vincitori di tutte e tre le competizioni confederali stagionali, diventando il primo tra gli attaccanti a farlo. (wikipedia)