Manfredonia, “A 25 anni, senza lavoro, costretto a chiedere aiuto alla Caritas”

ROMA – Ogni mercoledì mattina A. si mette in fila ad aspettare il suo pacco viveri davanti il centro Caritas di Manfredonia: un po’ di pasta, legumi, salsa di pomodoro, qualche scatoletta di tonno, il latte, il pane. Il necessario per poter andare avanti un’altra settimana a casa, insieme alla sorella e alla nipotina di 8 anni. 25 anni, disoccupato da quando l’emergenza coronavirus ha decretato la fine dell’attività in cui lavorava. Ed ora il futuro è ancora più incerto.“Economicamente avevo difficoltà a trovare lavoro anche prima – racconta – mi buttavo dove riuscivo a trovare qualcosa. Negli ultimi anni lavoravo come barista. Ma negli ultimi due mesi siamo stati chiusi e il proprietario ci ha detto che non non riuscirà a riaprire il locale”. La stagione turistica è incerta, chi può fa da sè lasciando a casa i collaboratori, perché ci si aspetta una clientela in forte calo. “Anche mia sorella non lavora, ero l’unico che portava qualche soldo a casa per noi tre: 900 euro ma ce li facevamo bastare – ci spiega il ragazzo che chiede di restare anonimo -. Sono mesi che non prendo lo stipendio, non vedrò né la cassa integrazione né altro. Devo trovarmi un lavoro, ma al Sud è difficile, ora poi sarà quasi impossibile”. Come tanti altri giovani italiani, A. qualche anno fa è emigrato in Germania per cercare di stabilizzarsi economicamente. Lì le cose andavano bene e il lavoro pure. Ma la sorella da sola, con una bambina piccola, non riusciva ad andare avanti: “Sono tornato per aiutarla – racconta -. Ci alternavamo, quando io avevo il giorno libero lei andava a fare le pulizie in un hotel. Anche questo suo piccolo impiego è saltato, gli alberghi per ora qui non riapriranno”. E così un amico, che già era stato alla Caritas gli ha detto di chiedere aiuto. “Mi ha detto lì ti danno una mano, in questo momento non ho nessuna prospettiva, nessun aiuto. Almeno così riusciamo a mettere qualcosa in tavola”.

Fonte: difesapopolo.it